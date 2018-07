5. Juli 2018, 18:53 Uhr Berliner Polizei "Wie wichtig ein ordentlicher Dienstanzug ist"

Ein Sonderermittler geht üblen Gerüchten an der Polizeiakademie nach - und legt erst mal Benimmregeln fest.

Interview von Ulrike Schuster, Berlin

Die Vorwürfe sind gravierend: mangelhaftes Deutsch, Lernverweigerung, Disziplin- und Respektlosigkeit, Unterwanderung durch arabische Clans. Es geht um die Polizeiakademie in Berlin, aus Bayern holte man deshalb einen Sonderermittler: Josef Strobl, 61, ehemals leitender Polizeidirektor. Vergangene Woche stellte er seine Empfehlungen vor.

SZ: Herr Strobl, Mitarbeiter der Polizeiakademie schlugen vor einem Jahr öffentlich Alarm, die Zustände sprengten "jede Vorstellungskraft". Haben sie recht?

Josef Strobl: Ich mag diese Superlative nicht.

Lehrer und Schüler wünschen sich mehr Struktur und Ordnung, schreiben Sie nun in Ihrem Bericht. Wieso herrscht Chaos?

Man ging mal von der hehren Idee der Erwachsenenbildung aus. Zu uns kommen aber auch 16-Jährige.

Welche Regeln müssen neu gelernt werden?

Dass man sich grüßt oder pünktlich zu Dienstantritt im Klassenzimmer zu sein hat. Dass es für Abfall Papierkörbe gibt oder man nicht nach Hause geht, wenn ein Selbststudium angesetzt ist. Oder wie wichtig ein ordentlicher Dienstanzug ist. Auf dem Campus Deutsch zu sprechen, muss obligatorisch sein. Da kann es keine Parallelsprache geben, hier darf kein Arabisch oder Türkisch gesprochen werden.

Zwischen Mitarbeitern und Führungskräften konstatieren Sie "Entfremdung", schreiben von "innerer Kündigung".

Das ist das Ergebnis aus vielen Dutzend Interviews. Viele Lehrer haben sehr klar über mangelnde Anerkennung und Scheinbeteiligung an vergangenen Reformen geklagt.

Allein wegen der großen Zahl dauerhaft erkrankter Lehrer empfehlen Sie, 20 neue Lehrkräfte einzustellen.

Das stimmt, der Unterrichtsausfall ist massiv und darf nicht sein. 37 Prozent des Deutschunterrichts ist bedauerlicherweise im vergangenen Halbjahr ausgefallen.

62 Prozent der Polizei-Azubis sind im Test "deutsche Rechtschreibung" durchgefallen, 137 von 218 Azubis schrieben im Diktat die Note sechs.

Das war das Einstufungsdiktat, das erfüllt durchaus erhöhte Anforderungen. Das ist so gewollt, um zu sehen, wer ist stark, wer braucht Förderung.

Beim Förderunterricht fiel keine Stunde aus, der fand überhaupt nicht statt.

In dieser Totalität stimmt das nicht. Die Polizeischule braucht dringend neue Lehrer, am besten 50. Bloß, stellt die Polizei einen neuen Allgemeinbildungslehrer ein, wird er mit Erfahrungsstufe E2 eingestuft (Anmerkung der Redaktion: etwa 1500 Euro Netto). Geht er zur Berliner Kultusverwaltung wird er mit E5 eingestuft, entscheidet er sich dafür Lehrer in Brandenburg zu sein, bekommt er eine Verbeamtung.

Das bisherige Einstellungsverfahren bezeichnen Sie als "ungeeignet", nötig sei eine "völlige Neugestaltung". Man will über 300 Polizeischüler pro Halbjahr einstellen, und man will die Besten eines Jahrgangs. Bloß, auch bei den Polizeibeamten im mittleren Dienst ist das Berliner Angebot aus Entlohnung, Arbeitsbedingungen und Reputation nicht allzu attraktiv. Man hat nicht die Besten zur Wahl, in Wirklichkeit fallen 30 Prozent durch den Vortest, da hat die Bewerbung noch nicht einmal begonnen. Wir in Bayern haben deutlich mehr Bewerber und deutlich mehr Bewerber, die sich auch eignen.

Die Bayern wissen's mal wieder besser.

Ich will nicht den Schlaumeier spielen, die Wahrheit ist aber: Kein Bundesland bezahlt seine Polizisten besser. Wir können es uns leisten, genau hinzuschauen, wen wir nehmen und wen nicht.

Das Berliner Auswahlverfahren gleiche einem Einstellungsverfahren, schreiben Sie

Im Prinzip ist es ein computergestützter Test, der Intelligenz und fachliche Fähigkeiten prüft. Es gibt kein ausführliches Interview, lediglich ein kleines Gespräch.

Und wie will man herausfinden, ob jemand radikal rechts oder dem Grundgesetz treu ist?

Es gibt keine inhaltlichen Standards für das Interview, womit es auch keine Vergleichbarkeit gibt. Teamfähigkeit wird gar nicht geprüft. Es gibt aber natürlich eine Leumundsprüfung.

Kritiker sagen, es sei eine Frage der Zeit, bis der erste Schuss zwischen den "rivalisierenden Ethnien" an der Akademie fiele. Interne Vorwürfe lauteten, es gebe türkischen Nationalismus, herablassendes Verhalten gegenüber weiblichen Vorgesetzten und Reinigungsfrauen, arabische Clans würden die Polizei unterwandern.

Ich habe in meinen Gesprächen ständig nach diesen Vorwürfen gefragt, konnte aber niemanden finden, der sagt, ich habe so ein Verhalten gesehen oder solches mitgehört - keinen einzigen. Viele sagten, ich hab's von anderen gehört. Das sorgt nur für die Verbreitung von Gerüchten. Ich brauche valide Aussagen. Hätte ich die gehabt, hätte ich sofort etwas unternommen.

Also alles Gerüchte, die sich Verschwörungstheoretiker ausgedacht haben?

Sagen wir's so: Ich glaube, die neue Akademieleitung sollte diesen Vorwurf besonders wichtig nehmen und ganz genau hinschauen.

Sind Sie zuversichtlich, dass Ihre vielen Vorschläge umgesetzt werden?

Nicht alle, aber sonst hätten die Berliner nicht freiwillig einen Bayern aus der Provinz zu Hilfe gerufen.