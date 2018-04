9. April 2018, 23:14 Uhr Berlin Tatverdacht nicht erhärtet

Die festgenommen mutmaßlichen Islamisten kommen wieder frei. Für Haftbefehle gegen die sechs Jugendlichen reichte es nicht.

Nach mehreren Festnahmen wegen möglicher Angriffspläne auf den Berliner Halbmarathon hat sich der Tatverdacht bislang nicht erhärtet. Bei den Durchsuchungen seien weder Sprengstoff noch andere nennenswerte Gegenstände gefunden worden, die den Tatverdacht untermauern würden, sagte ein Polizeisprecher. Die Männer im Alter von 18 bis 21 Jahren wurden am Montag aus dem Polizeigewahrsam entlassen, es ergingen keine Haftbefehle. Die Polizei hatte sie am Sonntag festgenommen. Den Behörden zufolge gab es "vereinzelte Hinweise" auf die Vorbereitung eines Verbrechens im Zusammenhang mit der Sportveranstaltung. Aufgrund dieser Hinweise und der tödlichen Amokfahrt in Münster hatten sich Generalstaatsanwaltschaft und Landeskriminalamt nach eigenen Angaben entschlossen, Wohnungen sowie zwei Fahrzeuge zu durchsuchen. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) begrüßte die Festnahme ausdrücklich. "Wir haben eine sehr angespannte Sicherheitslage in der Bundesrepublik Deutschland nach wie vor. Das heißt, mit einem Anschlag muss jederzeit gerechnet werden", sagte Seehofer. "Vor diesem Hintergrund ist es richtig, wenn die Sicherheitsbehörden sehr aufmerksam sind und auch Konsequenzen ziehen, wenn es aus ihrer Sicht notwendig ist."