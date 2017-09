24. September 2017, 21:37 Uhr Berlin Mehrheit in Berlin für Weiterbetrieb von Tegel









Ersten Hochrechnungen zufolge sprechen sich 58 Prozent dafür aus, den Stadtflughafen auch nach der Eröffnung des BER offenzuhalten.

In Berlin zeichnet sich eine Mehrheit für einen Weiterbetrieb des Stadtflughafens Tegel ab. Nach Auszählung von etwa einem Fünftel der Stimmen sprechen sich etwa 58 Prozent der Wähler für den von der FDP initiierten Vorschlag aus. 40 Prozent stimmten für eine Schließung Tegels nach der Eröffnung des neuen Hauptstadtflughafens in den kommenden Jahren. Zur Abstimmung aufgerufen waren etwa zweieinhalb Millionen Wahlberechtigte in der Hauptstadt. Das endgültige Ergebnis soll in der Nacht vorliegen.

Die FDP hatte gefordert, den innerstädtischen Flughafen im Nordwesten Berlins nach Eröffnung des Hauptstadtairports BER weiterhin zu nutzen. Die Abstimmung ist allerdings nicht rechtsverbindlich - sie fordert den rot-rot-grünen Senat lediglich zum Handeln auf.

Die Tegel-Befürworter argumentieren vor allem mit den mangelnden Kapazitäten des BER, der voraussichtlich nicht vor 2019 in Betrieb geht. Dagegen verweist der Senat auf Pläne für einen Ausbau des BER und auf weniger Fluglärm bei einer Schließung Tegels.