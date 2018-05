1. Mai 2018, 18:51 Uhr Berlin Feiern gegen die Gewalt

Das Myfest in Kreuzberg soll auch in diesem Jahr Krawallen entgegenwirken. Viele sehen es als Hauptgrund dafür an, dass die einst regelmäßigen Ausschreitungen seit 2003 abnehmen.

Von Jens Schneider , Berlin

Mit einem Großaufgebot von circa 5300 Beamten hat die Berliner Polizei die Feste und Feiern zum 1. Mai in der Stadtmitte begleitet. In Kreuzberg feierten seit Dienstagmittag mehrere Zehntausend Menschen friedlich das traditionelle Straßenfest "Myfest". Am Abend begann eine Demonstration linker und linksextremer Gruppen; laut Polizei versammelten sich am Oranienplatz rund 1500 Teilnehmer, es wurden Böller und bengalische Feuer gezündet. Seit 1987 hatte es bis vor einigen Jahren am 1. Mai in Kreuzberg regelmäßig massive Krawalle gegeben. Zuletzt kam es an diesem Tag in Kreuzberg aber zu deutlich weniger Ausschreitungen, was auf den Erfolg des sogenannten Myfests und eine besonnene Polizeistrategie zurückgeführt wird.

Zum Myfest spielten am Dienstag in den Straßen Kreuzbergs auf zahlreichen Bühnen Bands und DJs sowie Comedians und Theatergruppen. Fliegende Händler boten ihre Waren an, es gab an Straßenständen viele gastronomische Angebote. Auch ein Programm für Kinder wurde angeboten. Das Fest wurde in diesem Jahr zum 15. Mal ausgerichtet. Es war 2003 unter dem Eindruck der für das Quartier zunehmend belastenden massiven Ausschreitungen ins Leben gerufen worden. Es soll Krawallen entgegenwirken, indem rund um das Kottbusser Tor, den Heinrichplatz und die Oranienstraße in Kreuzberg friedliche Feiern an die Stelle der Gewalt treten. Der seither zunehmend friedlichere Verlauf der Maifeiern wird von der Polizei, der Politik und Anwohnern in erster Linie dem Myfest zugeschrieben. Dabei kamen zuletzt so viele Besucher zu den Bühnen in die Straßen Kreuzbergs, dass die Zugänge stets am Nachmittag wegen Überfüllung gesperrt werden mussten.

Erstmals wurde am 1. Mai der zentrale Görlitzer Park eingezäunt und der Zugang kontrolliert. Zuletzt hatte es dort am 1. Mai spontane, unangemeldete Rave-Partys gegeben. Anwohner beklagten anschließend massive Belastungen durch Lärm und Müll. Die Reinigung des Platzes kostete mehrere Zehntausend Euro. Also entschied die Bezirksbürgermeisterin Monika Herrmann (Grüne), dass die Party in diesem Jahr unter dem Motto "MaiGörli" in kontrollierten Bahnen laufen sollte. So sollten von außen keine zusätzlichen Musikverstärker und Boxen in den Park mitgebracht werden können. Am Einlass wurden Besucher kontrolliert, sie durften keine Dosen oder Glasflaschen mitbringen. Den Bierverkauf übernahmen die im Park ansässigen Gastronomen. Im Park spielten Musiker auf zwei Bühnen. Der Görlitzer Park ist seit vielen Jahren als Anziehungspunkt für junge Berlin-Touristen bekannt, aber auch als Ort, an dem Cannabis und andere Drogen gehandelt werden.

Linksradikale Gruppen hatten vor dem Dienstag angekündigt, dass sie die im Auftrag des Bezirks Kreuzberg professionell ausgerichteten Feiern stören wollten. Die neue Berliner Polizeipräsidentin Barbara Slowik hatte vor dem 1. Mai angekündigt, dass ihre Beamten bei Straftaten "sehr konsequent" vorgehen würden. Die Polizei richtete wie in den Vorjahren rund um das Myfest eine weiträumige Sperrzone für Autos ein.