13. Juli 2018, 18:56 Uhr Bayern Warum SPD?

Von der Krise der CSU profitieren nicht die Sozialdemokraten, sondern andere - aus gutem Grund.

Von Lisa Schnell

Besser könnte es eigentlich nicht laufen für die SPD in Bayern. Ihr übermächtiger Gegner CSU rauscht in den Umfragen nach unten. Gemäßigte Wähler wenden sich ab aufgrund der harschen Worte in der Flüchtlingspolitik und des Theaters, das die CSU in Berlin veranstaltet hat. Es sind die Wähler der Mitte, die eine neue politische Heimat suchen. Die SPD wäre eigentlich die richtige Kandidatin, doch sie kann von der Krise der CSU nicht profitieren, sondern stagniert in Umfragen bei zwölf Prozent.

Sozialdemokraten erklären sich ihre Misere gern damit, alle Aufmerksamkeit sei auf die Flüchtlingspolitik gerichtet. Ihre Themen wie etwa bezahlbares Wohnen drängen kaum zum Wähler durch. Die Strategie der Bayern-SPD war es deshalb lange, gar nichts zur Asylpolitik zu sagen. Wer aber nichts sagt, gibt auch keine Antworten.

Die SPD hat zu lange gewartet, Stellung zu beziehen. Erst als das ganze Land über nichts anderes mehr sprach, rang sie sich dazu durch. Dann aber positionierte sie sich nicht in der Mitte, wo die CSU ihr Platz gemacht hat, sondern links davon, wo schon die Grünen stehen. In der Flüchtlingspolitik sind die Grünen der glaubwürdigere Gegenentwurf zur CSU und so pragmatisch, dass sie auch bürgerliche Wähler ansprechen. Ehemalige CSU-Wähler, denen die Grünen zu viel Willkommenskultur pflegen, gehen zur FDP, den Freien Wählern oder gar nicht zur Wahl. Auf einen guten Grund, SPD zu wählen, warten sie bis jetzt vergeblich.