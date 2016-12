30. Dezember 2016, 19:17 Uhr Bayern In Bayern Merkel wählen. Aber wie?

Ein Ehepaar aus Nürnberg wollte vor Gericht erreichen, dass man auch im Freistaat für die CDU stimmen kann. Ein irgendwie skurriles Anliegen? Ganz und gar nicht.

Kommentar von Detlef Esslinger

Wen soll man eigentlich bei der nächsten Bundestagswahl wählen, wenn man in Bayern lebt, aber möchte, dass Angela Merkel (CDU) Kanzlerin bleibt?

Das Verwaltungsgericht Wiesbaden hat am Freitag die Klage eines Ehepaars aus Nürnberg abgewiesen. Die beiden wollten den Bundeswahlleiter zwingen, ihnen die Möglichkeit zu verschaffen, auch in Bayern für die CDU stimmen zu können. Die Kläger argumentierten, sie seien mit der Politik des CSU-Vorsitzenden nicht einverstanden, sie unterstützten vielmehr die Politik der Kanzlerin. Nun wäre es wohl etwas viel verlangt von fünf Verwaltungsrichtern, am letzten Arbeitstag des Jahres noch schnell das Wahlrecht zu ändern. Aber haben die Kläger ihnen nicht eine Frage vorgelegt, die recht viele Wähler in Bayern umtreibt?

Also: Was macht man bei der nächsten Wahl, wenn man in Bayern lebt und Merkel weiterhin im Kanzleramt sehen will? Einfach zu beantworten ist nur die Frage, was man in einem solchen Fall nicht machen sollte: die Linke wählen. Egal, wie die Mehrheitsverhältnisse im neuen Bundestag auch sein mögen, die Linken werden Merkel in keinem Amt akzeptieren (außer in dem der Alterspräsidentin, aber dafür ist sie zu jung).

Grüne oder SPD wählen? Es kann durchaus sein, dass Angela Merkel mit einer dieser beiden Parteien nach der Wahl eine Koalition eingehen möchte oder muss, sodass diese ihr dann zur Wiederwahl verhelfen - aber ob es so kommt, weiß vorher keiner. Außerdem: Wer kann schon Barthel, Burkert, Pronold und all die anderen Strategen der Bayern-SPD einschätzen, wozu sie neigen werden? Nächste Möglichkeit: FDP wählen. Hm. Also bleibt nur die CSU.

Die Strategie, durch die Wahl der CSU auch für die Kanzlerin zu stimmen, ist riskant

CSU wählen? Es gibt Menschen in Bayern, die haben das noch nie gemacht. Sie akzeptieren zwar irgendwie, dass die CSU dieses Bundesland regiert - und das auch noch so, dass immer mehr Menschen hierher ziehen wollen. Aber deshalb auch noch für diese Partei stimmen? Also Franz Josef Strauß quasi posthum ankreuzen? Unvorstellbar, selbst als man den Begriff "Union" für das Verhältnis zwischen CSU und CDU noch wörtlich nehmen und gewiss sein durfte, jede Stimme für die CSU werde auch zu einer Stimme für Merkel werden.

Doch 2017? Wenn's ganz blöd kommt, leiht der Nicht-CSU-Wähler diesmal seine Stimme den Christsozialen (nach dem Motto: Am Ende biegen sie schon ein), um dann zu erleben, dass Seehofer in die Opposition geht, wo er neben Sahra Wagenknecht Platz nimmt, weil er von Merkel seine Obergrenze nicht bekommen hat. Oder, wahrscheinlicher: Der Nicht-CSU-Wähler kneift am Wahltag die Augen zu, kreuzt tatsächlich CSU an und stellt am Abend mit Entsetzen fest, dass Seehofer - oder gar der andere, den Seehofer doch nicht als Nachfolger verhindern konnte - so viele dieser Augen-zu-und-durch-Stimmen bekommen hat, dass er sie als "eindrucksvolle Bestätigung all unserer Fragen und unseres konstruktiven Drängens" verkauft. Die Koalitionsverhandlungen führt Seehofer daraufhin zwar not in my name, aber das ist ihm vermutlich von Herzen egal.

Und das alles nur, weil man in Bayern nicht CDU wählen darf? Das ist jedenfalls eine Frage, die ein Verwaltungsgericht in Wiesbaden nicht lösen kann.