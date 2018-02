6. Februar 2018, 18:52 Uhr Baden-Württemberg Fastnacht statt Krise









Die grün-schwarze Koalition vertagt ihren Streit über die Wahlrechtsreform. Die Partei von Ministerpräsident Kretschmann profitiert wohl vom Zank.

Von Josef Kelnberger , Stuttgart

Die Fasnet, die schwäbisch-alemannische Form der Fastnacht, ist eine große Sache in Baden-Württemberg. Aber auch hier endet die närrische Zeit eigentlich am 13. Februar. Aus politischen Gründen hat sie Ministerpräsident Winfried Kretschmann nun um drei Wochen verlängert. "Jetzt ist erst mal Fasnet", sagte er am Dienstag, nachdem sich eine grün-schwarze Krisenrunde erstmals getroffen hatte, um den Streit um eine Wahlrechtsreform zu entschärfen; "in vier Wochen" werde man wieder zusammenkommen. In Stuttgart fragt man sich: Warum hat die Koalition nicht ...