16. März 2018, 16:16 Uhr Aydan Özoğuz im Gespräch "Seehofer fehlt völlig das Gespür"

Ex-Integrationsbeauftragte Özoğuz empfindet Innenminister Seehofers Satz, der Islam gehöre nicht zu Deutschland, in Zeiten brennender Moscheen als verfehlte Symbolpolitik.

Interview von Lars Langenau

Aydan Özoğuz, 50, war bis Donnerstag Integrationsbeauftragte der Bundesregierung und ist direkt gewählte Bundestagsabgeordnete aus Hamburg. Künftig will sie sich im Bundestag und ihrer Fraktion verstärkt um Außenpolitik und Menschenrechte kümmern.

SZ: Frau Özoğuz, der neue Innenminister Horst Seehofer bestimmt heute die Agenda mit seinem Satz der "Islam gehört nicht zu Deutschland". Wie ist Ihre Haltung dazu?

Aydan Özoğuz: Horst Seehofer scheint mir heute mit dem Kopf ganz in Bayern zu sein. Man kann verwundert mit dem Kopf schütteln, weil der Zweiklang, der Islam gehöre nicht zu Deutschland, aber Muslime schon, erklärungsbedürftig ist. Ich finde es insbesondere inakzeptabel, dass er eine ganze Religionsgemeinschaft in Haft nimmt. Im Diskurs wirft uns das zurück, wir waren da schon weiter.

Was also könnte Seehofer damit bezwecken?

Ich vermute, dass er in Bayern noch mitmischen möchte, und bin mir unklar, ob das nur an der AfD liegt oder auch daran, dass er da jetzt gar keine Rolle mehr spielt und nochmal Stimmung für sich machen will. Das ist traurig, weil gerade heute viele Moscheen in Deutschland nach Brandanschlägen ihre Freitagsgebete im Freien abhalten müssen. Ich war gestern in einer völlig ausgebrannten Moschee in Berlin. Herrn Seehofer fehlt anscheinend völlig das Gespür dafür, was gerade in islamischen Gemeinden für eine Stimmung herrscht. Das war jedenfalls keine einladende Geste.

Bei den jüngsten Anschlägen ist aber noch völlig unklar, wer dahintersteckt.

Richtig. Fakt ist aber, dass Moscheen ausgebrannt sind und Mitglieder der Gemeinden nun Schlagzeilen mit diesem Satz lesen müssen.

Was empfinden Sie denn so falsch an dem Satz?

Er ist reine Symbolpolitik: Man kann doch nicht Menschen, die hier geboren wurden und eine gesamte Religionsgemeinschaft ausgrenzen, obwohl die Religionsfreiheit im Grundgesetz klar geregelt ist. Auch Herr Seehofer weiß das.