11. Juni 2018, 19:34 Uhr Autoindustrie Verkehrsminister knöpft sich Daimler vor

Wegen illegaler Abschalteinrichtungen ordnet Scheuer den Rückruf von 238 000 Mercedes-Diesel allein in Deutschland an. Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Audi-Chef Stadler wegen Abgasaffäre



Von Markus Balser und Klaus Ott , Berlin/München

Der Autohersteller Daimler gerät in der Abgasaffäre immer stärker unter Druck. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) warf dem Konzern am Montagabend vor, in 774 000 Autos in Europa illegale Abschalteinrichtungen eingebaut zu haben. Der Bund werden den Rückruf der betroffenen Fahrzeuge in die Werkstatt anordnen. Alllein in Deutschland sind 238 000 Fahrzeuge betroffen, sagte Scheuer nach einem Treffen mit Konzernchef Dieter Zetsche in Berlin. Die Eskalation des Streits mit der Bundesregierung gilt für das Unternehmen als herbe Schlappe. Daimler-Chef Zetsche hatte seit Beginn des Abgasskandals stets behauptet, bei Daimler werde weder betrogen noch manipuliert. Nun sollen Hunderttausende Fahrzeuge in den Werkstätten Updates für die Motorsteuerung bekommen. Betroffen sind neben dem schon zurückgerufenen Transporter Vito auch C-Klasse-Modelle und der Geländewagen GLC. Daimler habe zugesagt, mit dem Kraftfahrt-Bundesamt schnellstmöglich die beanstandeten Funktionen zu beseitigen. Aus Kreisen der Bundesregierung verlautete, noch sei offen, ob damit bereits das ganze Ausmaß der Affäre bei Daimler bekannt sei.

Die Vorwürfe der Behörden betreffen das Abgasreinigungssystem der Fahrzeuge. Insidern zufolge sorgt die Technik dafür, dass die Autos bei Tests weniger Abgase ausstoßen als auf der Straße. Scheuer hatte Zetsche bereits Ende Mai zu einer Krisensitzung einbeordert, nachdem das Kraftfahrt-Bundesamt einen Rückruf von etwa 4900 Exemplaren des Mercedes-Kleintransporters Vito wegen einer unzulässigen Abschalteinrichtung bei der Abgasreinigung angeordnet hatte. Daimler hatte die Vorwürfe zurückgewiesen und dem Ministerium mit dem Gang vor Gerichte gedroht.

In der Abgasaffäre bei Volkswagen wird nun auch gegen Rupert Stadler ermittelt, den Vorstandschef der Ingolstädter VW-Tochter Audi. Die Staatsanwaltschaft München II durchsuchte am Montag die Privatwohnungen von Stadler und einem weiteren Vorstandsmitglied, gegen das nun ebenfalls ein Verfahren läuft. Die Staatsanwaltschaft wirft beiden Managern Betrug von Autokäufern vor. Sie hätten in Kauf genommen, dass in Europa Dieselfahrzeuge mit manipulierter Abgasreinigung auf den Markt gebracht worden seien. Bislang hatten die Strafverfolger nur ehemalige Audi-Vorstände in Verdacht, in die Affäre verwickelt zu sein.

Nach Informationen von Süddeutscher Zeitung, NDR und WDR wird Stadler durch einen Audi-Mitarbeiter, der kürzlich bei der Staatsanwaltschaft als Zeuge ausgesagt hat, und eine beim Unternehmen sichergestellte Mail schwer belastet. Der Audi-Chef soll nach Beginn der Abgasaffäre im Herbst 2015 im eigenen Unternehmen Hinweise bekommen haben, dass außer bei Volkswagen auch bei der Ingolstädter VW-Tochter Autos mit manipuliertem Abgassystem gebaut und verkauft würden. Trotz dieser Hinweise soll Audi solche Fahrzeuge weiterhin bei den Behörden angemeldet und auf den Markt gebracht haben.