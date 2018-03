30. März 2018, 09:04 Uhr Ausweisung von Diplomaten USA hält russische Reaktion für "nicht gerechtfertigt"

Russland hat die Schließung des US-Konsulats in St. Petersburg angeordnet. Außerdem werden 60 US-Diplomaten ausweisen.

Washington übt Kritik - und droht mit weiteren Maßnahmen.

UN-Generalsekretär António Guterres warnt vor einem neuen Kalten Krieg.

Nach dem Nervengiftanschlag auf den russischen Ex-Agenten Sergej Skripal weitet sich der Streit zwischen Russland und westlichen Staaten zu einer globalen diplomatischen Krise aus. Die Regierung in Moskau hatte am Donnerstag die Ausweisung Dutzender westlicher Diplomaten verfügt. Allein aus den USA müssen 60 diplomatische Mitarbeiter binnen einer Woche Russland verlassen, das US-Generalkonsulat in St. Petersburg wird geschlossen.

Washington kritisierte die angekündigte Ausweisung der US-Diplomaten als "nicht gerechtfertigt" und drohte mit möglichen weiteren Maßnahmen. "Wir lesen das, wir bewerten das und wir behalten uns das Recht einer Antwort vor", sagte die Sprecherin des US-Außenministeriums, Heather Nauert. Moskau sei gegenwärtig offensichtlich nichts an einer Verbesserung der Beziehungen gelegen.

Die Entscheidung bedeute eine "weitere Verschlechterung der Beziehungen zwischen den USA und Russland", sagte auch die Sprecherin des Weißen Hauses, Sarah Sanders. Der Schritt sei aber keine Überraschung.

Auch Dutzende Diplomaten anderer Länder würden des Landes verwiesen, hatte Russlands Außenminister Sergej Lawrow den Agenturen Tass und Interfax zuvor angekündigt. Angesichts wachsender Spannungen zwischen Russland und der westlichen Welt warnte UN-Generalsekretär António Guterres vor einer Art neuem Kalten Krieg.

Die Ausweisung der Diplomaten ist Moskaus Antwort auf die Entscheidung von etwa 25 Staaten sowie der Nato, mehr als 140 russische Diplomaten des Landes zu verweisen. Deutschland hat vier russische Vertreter zu unerwünschten Personen erklärt. Auf deutsche Diplomaten ging Lawrow aber zunächst nicht konkret ein.