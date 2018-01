1. Januar 2018, 20:50 Uhr Ausschreitungen Proteste in Iran gehen weiter - Schüsse auf Sicherheitskräfte

Eine Studentin nach einem Tränengas-Angriff auf dem Gelände der Universität in Teheran.









Feedback

Bei regimekritischen Protesten in Iran sind nach Informationen des staatlichen Fernsehens ein Polizist getötet und drei weitere verletzt worden.

In den vergangenen Tagen wurden bereits mindestens zwölf Menschen getötet. Mehrere hundert Demonstranten wurden festgenommen.

Die EU ruft Teheran zur Wahrung der Meinungsfreiheit auf.

In der iranischen Hauptstadt Teheran hat es am Montagabend erneut Proteste gegen die Regierung gegeben. Wie das Staatsfernsehen meldete, kam es bei einer Kundgebung in der zentraliranischen Stadt Nadschafabad zu gewalttätigen Auseinandersetzungen. Dabei sollen ein Polizist getötet und drei weitere verletzt worden sein.

Ein "Unruhestifter" habe mit seinem Jagdgewehr auf die Sicherheitskräfte gezielt und den Polizisten erschossen. In der Nähe Nadschafabads sei zudem eine Polizeiwache von Demonstranten angegriffen und in Brand gesetzt worden.

In sozialen Netzwerken wird derweil behauptet, dass die Polizei in Dutzenden Städten auf die Demonstranten schießen würde. Dabei soll es erneut Tote gegeben haben. Augenzeugenberichten zufolge kam es auch in Teheran wieder zu gewaltsamen Ausschreitungen. Eine neutrale Verifizierung der Ereignisse ist jedoch unmöglich, auch weil von keiner Seite genaue Details genannt werden.

Die Kundgebungen richten sich auch gegen das ganze System

Die landesweiten Proteste hatten am Donnerstag begonnen. Die Kundgebungen richteten sich zunächst gegen die gestiegenen Preise für Lebensmittel und die hohe Arbeitslosigkeit sowie die Wirtschafts- und Außenpolitik der Regierung, dann aber zunehmend gegen das ganze System. Heftige Kritik gibt es vor allem an der iranischen Nahostpolitik. Israel wirft Iran vor, mit Waffenlieferungen in den Gazastreifen zu einer Eskalation des Konflikts mit militanten Palästinensern beizutragen.

Die Proteste sind die größten seit der gewaltsam unterdrückten Bewegung gegen die Wiederwahl des damaligen ultrakonservativen Präsidenten Ahmadinedschad 2009. Mindestens zwölf Menschen wurden seit Beginn der Proteste getötet und Dutzende festgenommen. Das iranische Geheimdienstministerium erklärte, die Anstifter der Unruhen seien identifiziert, einige von ihnen seien festgenommen worden.

Irans Präsident Hassan Rohani hatte sich am Sonntag zum ersten Mal zu den Unruhen geäußert. "Wir haben eure Probleme gehört", sagte Rohani an die Demonstranten gerichtet. "Raum für Kritik" sei "das Recht des Volkes", sagte der Präsident dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk zufolge bei einer Kabinettssitzung. Er betonte das Recht der Menschen auf Meinungsfreiheit, ergänzte aber, Ausschreitungen könnten die Sicherheit des Landes gefährden.

Bei einer Krisensitzung am Montag im Parlament erklärte Rohani, es wäre ein Fehler, die Proteste nur als ausländische Verschwörung einzustufen. "Auch sind die Probleme der Menschen nicht nur wirtschaftlicher Natur, sondern sie fordern mehr Freiheiten." Er kritisierte damit indirekt die Hardliner im Klerus, die seine Reformen blockieren. Rohani zufolge sollten die Proteste nicht als Gefahr, sondern als Chance angesehen werden.

EU ruft Iran auf, das Recht auf Meinungsfreiheit zu garantieren

Die Europäische Union rief die iranische Führung angesichts der Unruhen zur Wahrung des Demonstrationsrechtes auf. "Wir haben die Kundgebungen iranischer Bürger während der vergangenen Tage beobachtet", erklärte ein EU-Sprecher am Montagabend in Brüssel. "Wir waren in Kontakt mit den iranischen Behörden und nach den öffentlichen Erklärungen von Präsident (Hassan) Rohani erwarten wir, dass das Recht auf friedliche Demonstrationen und die Meinungsfreiheit garantiert werden. Wir werden die Entwicklungen weiter beobachten."

Die US-Regierung betonte in einer Stellungnahme in der Silvesternacht das Recht des iranischen Volkes auf friedliche Meinungsäußerung. "Wir ermutigen alle Parteien, dieses fundamentale Recht auf friedliche Meinungsäußerung zu respektieren und jegliche Aktionen zu vermeiden, die zu Zensur beitragen", heißt es in dem Statement.

Viele Iraner hatten in den vergangenen Tagen keinen Zugang zum Internet. Das Innenministerium bestätigte, dass aus Sicherheitsgründen vorläufig das Internet beschränkt werde. Telegram-Chef Pavel Durov teilte am Sonntag auf Twitter mit, dass die iranische Regierung für die meisten Bürger des Landes den Zugriff auf seinen Messenger-Dienst gesperrt hat. Viele Iraner nutzen Telegram, um Videos und Nachrichten zu den Protesten auszutauschen.