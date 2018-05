© dpa-rufa

Direkt aus dem dpa-Videokanal

Hoch über Deutschland, aber Hochwasser im Vogtland. Ganz Deutschland erfreut sich in den letzten Tagen an Sonne satt. Doch im Vogtland in Sachsen sieht die Sache ganz anders aus: ein Unwetter sorgt hier für Hochwasser und Ausnahmezustand.