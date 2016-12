22. Dezember 2016, 16:03 Uhr Attentat in Istanbul Russland nimmt Abschied von Botschafter Karlow









Der Diplomat erhält posthum den Titel "Held Russlands".

Der Prediger Fetullah Gülen weist die Vorwürfe der türkischen Regierung zurück, er würde hinter dem Attentat stecken.

Die Verwandten des Attentäters werden aus der Untersuchungshaft entlassen.

Drei Tage nach den tödlichen Schüssen auf den russischen Botschafter Andrej Karlow ist der Leichnam des Diplomaten im Außenministerium in Moskau aufgebahrt worden. An der Trauerfeier nahmen neben Präsident Wladimir Putin auch Regierungschef Dmitri Medwedew und Außenminister Sergej Lawrow teil. Sie legten Blumen in der Halle des Außenministeriums nieder. Im Foyer wurde an einer Gedenktafel Karlows Namen eingraviert. Außerdem verlieh ihm Putin posthum den Titel "Held Russlands".

Außenminister Lawrow sprach am Donnerstag von einem "feigen und schändlichen Terrorakt", dem der Botschafter zum Opfer gefallen sei. Ein 22-Jähriger Polizist hatte Andrej Karlow am Montagabend auf einer Fotoausstellung in Ankara niedergeschossen. Er schrie dabei "vergesst Aleppo nicht, vergesst Syrien nicht". Sanitäter konnte das Leben des Diplomaten nicht mehr retten.

Die Verwandten des Attentäter wurden wieder aus der Haft entlassen

Die türkische Regierung macht den in den USA lebenden Prediger Fetullah Gülen für das Attentat verantwortlich. Dieser meldete sich am Donnerstag zu Wort und wies die Vorwürfe des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan scharf zurück. Die türkische Regierung wolle ihn und seine Bewegung weiter verleumden, so Gülen. Erdogan beschuldigt den Geistlichen auch, als Drahtzieher hinter dem Putsch im Sommer zu stehen.

Die engsten Angehörigen des Attentäters wurden indes wieder auf freien Fuß gesetzt. Dabei soll es sich um Eltern, die Schwester, zwei Onkel und eine Tante des 22-jährigen Polizisten handeln. Wie die türkische Nachrichtenagentur Anadolu vermeldet, wurden sie am Donnerstag aus der Untersuchungshaft entlassen. Demnach suchen diee Behörden im Zuge der Ermittlungen noch nach 120 Menschen.

Putin will das Atom-Arsenal aufstocken

Am Donnerstag kündigte Putin außerdem an, die militärischen Atom-Kapazitäten Russlands ausbauen zu wollen. Konkret sprach er bei einem Treffen mit Armeevertretern im Verteidigungsministerium vom "militärischen Potenzial der strategischen nuklearen Kräfte", das es zu stärken gelte. Weiter sagte Putin: "Wir müssen sämtliche Änderungen im Kräfteverhältnis und bei der politisch-militärischen Lage weltweit genau beobachten, besonders entlang der russischen Grenzen".

Generell sieht Putin sein Land militärisch jedem potenziellen Angreifer überlegen, so zitieren in russische Nachrichtenagenturen. Zugleich warnte er: "Wenn wir uns erlauben, auch nur eine Minute nachzulassen, auch nur einen schweren Fehler bei der Modernisierung von Armee und Flotte, bei der Ausbildung der Truppe zu machen, dann kann sich die Lage sehr schnell ändern."

Die russische Armee hat nach Angaben des schwedischen Instituts SIPRI mehr Atomsprengköpfe als die USA im Arsenal. Bei der jährlichen Gesamtwertung der Feuerkraft der Streitkräfte liegt Russland auf Platz zwei hinter den USA, bei den Militärausgaben auf Platz vier.