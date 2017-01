3. Januar 2017, 18:00 Uhr Attentäter von Berlin Die Fehler der Terror-Fahnder im Fall Amri









Feedback

Anzeige

Mehr als ein Jahr lang beschäftigten sich Terror-Fahnder mit Anis Amri, dem Attentäter von Berlin.

Er war bei den Behörden seit dem 17. Februar 2016 als "Gefährder" eingestuft.

Die Polizei wusste, dass Amri in Kontakt mit der IS-Terrormiliz stand und Bomben bauen wollte.

Am Ende unterschätzten sie das von dem 24-jährigen Tunesier ausgehende Risiko.

Von Hans Leyendecker und Georg Mascolo

Terror-Fahnder beschäftigten sich mindestens dreizehn Monate lang in zahlreichen Gremien mit der Frage, wie gefährlich der Berliner Attentäter Anis Amri war. Aber am Ende unterschätzten sie das von dem 24-jährigen Tunesier ausgehende Risiko. Dies geht nach Informationen von Süddeutscher Zeitung, NDR und WDR aus Unterlagen des Staatsschutzes hervor.

Amri hat am 19. Dezember in Berlin bei einem verheerenden Anschlag auf einem Weihnachtsmarkt zwölf Menschen getötet. Er war bei den Behörden seit dem 17. Februar 2016 als "Gefährder" eingestuft. Die zahlreichen Hinweise stammten von einer wichtigen Quelle, die von der Polizei in NRW in die Islamistenszene an Rhein und Ruhr eingeschleust worden war. Sie kamen vom marokkanischen Inlandsgeheimdienst DST und waren das Ergebnis von Auswertungen seines im Februar vergangenen Jahres sichergestellten Handys.

Die Auswertung ergab, dass Amri auf einer islamistischen Webseite gesurft und nach Anleitungen zum Bau von Rohrbomben gesucht hatte. Er hatte am 2. Februar 2016 in Kontakt mit mutmaßlichen Mitgliedern des "Islamischen Staates" (IS) gestanden und sich offenbar als Selbstmordattentäter angeboten.

Eine Arbeitsgruppe beschäftigte sich im Juli 2016 mit der Möglichkeit der sofortigen Abschiebung Amris

Anzeige

Es war bekannt, dass er sich Waffen für Anschläge in Deutschland besorgen wollte. Er hatte Komplizen für einen solchen Anschlag gesucht. Die Prognosen über seine Gefährlichkeit fielen zwar all die Monate unterschiedlich aus, aber die Behörden gingen davon aus, dass er keinen Anschlag begehen werde. Dabei hatte das Landeskriminalamt Düsseldorf den Sicherheitsbehörden am 17. Februar mitgeteilt, "aufgrund der vorliegenden Erkenntnisse ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt davon auszugehen, dass Amri seine Anschlagsplanungen ausdauernd und langfristig verfolgen wird".

Die vielleicht größte Chance, Amri rechtzeitig zu stoppen, wurde im Juli 2016 auf einer zweitägigen Sitzung im Gemeinsamen Terrorismus-Abwehrzentrum (GTAZ) vertan. Eine Arbeitsgruppe beschäftigte sich damals mit der Möglichkeit der sofortigen Abschiebung des Tunesiers.

Gegen Amri sollte nach Überlegungen des Landeskriminalamts Berlin eine Abschiebungsanordnung nach Paragraf 58 a des Aufenthaltsgesetzes erlassen werden. Das ist die schärfste Waffe, die das Ausländerrecht für solche Fälle vorsieht. Voraussetzung ist, dass eine "auf Tatsachen gestützte Prognose zur Abwehr einer besonderen Gefahr" für die Sicherheit der Bundesrepublik vorliegt. Die Runde kam zu dem Ergebnis, dass eine "akute Gefährdungslage derzeit nicht in gerichtsverwertbarer Form" vorliege. Der Weg über den 58 a wurde fallen gelassen.

Während Bundes- und Landesbehörden inzwischen an einer Schwachstellenanalyse im Fall Amri arbeiten, diskutieren Politiker bereits Konsequenzen. Der Vorschlag von Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU), die Sicherheitsarchitektur stärker zu zentralisieren, hat am Dienstag Widerspruch seiner Länderkollegen ausgelöst. De Maizière möchte etwa die Landesämter für Verfassungsschutz beim Bund eingliedern.