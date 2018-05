31. Mai 2018, 20:07 Uhr Atomstreit Nordkoreanische Dauerdiplomatie

In New York trafen sich US-Außenminister Mike Pompeo (vorne links) und Nordkoreas Gesandter Kim Yong-chol (vorne rechts) zum Abendessen.

Russlands Außenminister Lawrow reist nach Nordkorea, Nordkoreas Nummer Zwei, Kim Yong-chol, in die USA.

Kim Yong-chol wird am Freitag in Washington erwartet, wo er Präsident Trump einen Brief von Kim Jong-un überreichnen soll.

Während die einen eifrig den Gipfel zwischen Trump und Kim vorbereiten, versuchen die anderen, ihren Einfluss auf der koreanischen Halbinsel zu wahren.

Von Christoph Neidhart , Tokio

Nordkorea, ausgerechnet Nordkorea. Das Land, das bis vor kurzem so isoliert war, dass es Eremiten-Königreich genannt wurde, verhandelte am Donnerstag gleichzeitig in New York, Singapur, Pjöngjang und Panmunjom. In New York und im Waffenstillstandsdorf Panmunjom versuchten Vertreter aus Washington mit den Nordkoreanern, den eigentlich abgesagten, Gipfel zwischen Donald Trump und Kim Jong-un, dem "Vorsitzenden der Kommission für Staatsgeschäfte", wie er jetzt genannt wird, so vorzubereiten, dass er zum Erfolg zu werden verspricht.

Trump sagte am Donnerstag, Pompeo habe "sehr gute Meetings" mit dem nordkoreanischen Unterhändler Kim Yong-chol gehabt. Er erwarte diesen am Freitag sogar in Washington. Kim Yong-choi werde ihm einen Brief von Kim Jong-un überreichen. Trump bestätigte erneut, dass er erwarte, das Treffen mit Kim komme wie ursprünglich geplant am 12. Juni in Singapur zustande - obwohl er, Trump selbst, es erst vor einer Woche abgesagt hatte.

Der ehemalige Geheimdienstchef Kim Yong-chol gilt als Nordkoreas Nummer Zwei. Der Karrieresoldat war bis vor kurzem Viersterne-General. Doch Kim hat seinen wichtigsten Funktionär, da er den Einfluss der Armee reduzieren will, jüngst aus der militärischen in die zivile Hierarchie versetzt. Er ist nun Vize-Vorsitzender der Arbeiterpartei.

Gipfel könnte sogar verlängert werden

Die Nordkoreaner, die am Donnerstag in Singapur aktiv waren, sind gemeinsam mit einer Delegation des Weißen Hauses für die Logistik des Treffens verantwortlich. Angedacht ist, dass der Gipfel verlängert wird. Dann würde am zweiten Tag Südkoreas Präsident Moon Jae-in dazustoßen, der die Verbesserung der Beziehungen zwischen Pjöngjang und Washington vermittelt hat.

In Pjöngjang empfing Kim Jong-un am Donnerstag unterdessen den russischen Außenminister Sergej Lawrow. Die Sowjetunion hatte Nordkorea, trotz vieler Reibereien, in ihr internationales Wirtschaftssystem eingebaut; bis zu ihrem Untergang der 1991 garantierte sie den Kims ihre Sicherheit. Russland machte auch bei den Sechsparteien-Gesprächen zur atomaren Abrüstung der koreanischen Halbinsel mit, war aber dabei eher passiv.