Erstmals seit mehr als zwei Jahren sind Vertreter von Nord- und Südkorea zu Verhandlungen zusammengekommen. Die beiden Delegationen trafen sich am Dienstag im Grenzort Panmunjom, wo 1953 das Ende des Koreakrieges mit einem Waffenstillstandsabkommen besiegelt wurde. Im Mittelpunkt der Gespräche steht eine mögliche Teilnahme einer nordkoreanischen Delegation an den Olympischen Winterspielen im südkoreanischen Pyeongchang im Februar. Zudem wollen die Vertreter über eine Verbesserung der bilateralen Beziehungen sprechen.

Wegen des Atomkonfliktes mit der Regierung in Pjöngjang wird das Ereignis weltweit aufmerksam verfolgt.

Der Norden hat den Chef des sogenannten Komitees für die friedliche Wiedervereinigung des Vaterlandes, Ri Son-gwong, zu dem Treffen entsandt. Auf Aufnahmen vom Versammlungsort in Panmunjom ist zu hören, wie Ri verspricht, Nordkorea werde sich an den Gesprächen in einer ernsthaften und aufrichtigen Weise beteiligen. Es solle ein Geschenk für die Koreaner zum neuen Jahr geben: wertvolle Verhandlungsergebnisse.

Süden hofft auf Gespräche über Zusammenführung zerrissener Familien

Der Süden wird von Wiedervereinigungsminister Cho Myoung-gyon vertreten. Er hatte erklärte, seine Delegation bereite sich auch auf Gespräche über die Zusammenführung von Familien vor, die durch den Koreakrieg zerrissen wurden. Weil es keinen Friedensvertrag gibt, befinden sich die beiden Staaten offiziell noch immer im Kriegszustand.

In den vergangenen Monaten hatten die Spannungen wegen der Raketen- und Atomtests des Nordens zugenommen. So überzogen sich Machthaber Kim Jong Un und US-Präsident Donald Trump mit Drohungen. Die USA sind Schutzmacht Südkoreas und haben dort 28 500 Soldaten stationiert. In seiner Neuhjahrsbotschaft erklärte Kim dann überraschend, dass sich die Beziehung zwischen Nord- und Südkorea wieder verbessern müsse. Es folgte eine Gesprächseinladung aus dem Süden, die der Norden annahm.

Experten befürchten jedoch, dass die Spannungen nach den Olympischen Winterspielen wieder zunehmen werden, da Nordkorea sein Atom- und Raketenprogramm nicht aufgeben will.