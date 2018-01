24. Januar 2018, 18:52 Uhr Atomkonflikt Martialischer Auftakt









Nordkoreas Teilnahme an den Olympischen Winterspielen im verfeindeten Südkorea hat Hoffnung auf Frieden geweckt. Doch nun irritiert Pjöngjang mit einer für den Vorabend der Eröffnunsfeier geplanten Militärparade zum "Tag der Armee".

Von Christoph Neidhart , Tokio

Nordkorea plant für den Vorabend der Olympischen Winterspiele in Pyeongchang eine Militärparade. Es feiere damit seinen "Tag der Armee", so die Staatsmedien. Mit diesem Säbelrasseln stört Pjöngjang das Bild einer neuen Harmonie zwischen den beiden Koreas, das der Süden zeichnet, seit sich der Norden - nach Ablauf der Meldefristen - zur Teilnahme in Pyeongchang entschloss hat. Die Spiele beginnen am 9. Februar.

Statt Nordkorea wie die übrigen 80 Teilnehmerländer zu behandeln oder allenfalls - wie bei früheren Spielen - nur zur Eröffnungs- und Schlussfeier als vereinigtes Korea einzumarschieren, versucht die südkoreanische Regierung, den Norden innig zu umarmen. Etwa mit der Bildung einer gemeinsamen Damen-Eishockey-Mannschaft. Die Spielerinnen Südkoreas, die sich vier Jahre lang vorbereitet haben, wurden nicht gefragt. Die Mehrheit der Südkoreaner ist gegen ein gemeinsames Team, dies sei sportlich absurd. Staatspräsident Moon Jae-in dagegen möchte Olympia für ein "Tauwetter nutzen, das die Tür zu Gesprächen über die nukleare Abrüstung öffnet". Dazu biete Olympia eine "wertvolle Chance". Das Internationale Olympische Komitee (IOC) unterstützt diese Politisierung der Spiele kräftig.

Ein konservativer Abgeordneter im Süden spricht von "rücksichtsloser Provokation"

Nordkoreas Diktator Kim Jong-un zeigt an dieser "wertvollen Chance" allerdings wenig Interesse. Er werde nicht über seine Atomwaffen verhandeln, ließ er jüngst bei sogenannten Track-Two-Gesprächen, also informellen Kontakten zwischen Pjöngjang und regierungsnahen Amerikanern mitteilen. Mit der Teilnahme in Pyeongchang sucht das unter internationalen Sanktionen ächzende Regime dennoch die Annäherung - eine Charme-Offensive, gegen die sich aber vor allem junge Südkoreaner immun zeigen.

Mit der Militärparade will Kim sein Festhalten am militärischen Status quo demonstrieren. Satellitenbilder, auf denen Proben für die Parade zu sehen sind, empören Südkorea. Chuong Tae-ok, ein konservativer Abgeordneter, bezeichnet sie als "rücksichtslose Provokation". Demonstranten im Süden verbrannten Porträts von Kim Jong-un. Pjöngjang drohte daraufhin, es könne die Spiele immer noch boykottieren.

Bisher gedachte der Norden "der Gründung der revolutionären Volksarmee" am 25. April. An diesem Tag im Jahr 1932 soll Staatsgründer Kim Il-sung, Kims Großvater, Guerillas gegen die japanischen Besatzer um sich geschart haben, so die Legende. Am 8. Februar 1948 dagegen begann Nordkorea mit dem Aufbau einer regulären Armee, die im Koreakrieg (1950-53) den Süden überfiel. Schon früher, bis 1977, war der 8. Februar Nordkoreas "Tag der Armee". Nun kam das vergessene Datum Kim wie gerufen.