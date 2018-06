5. Juni 2018, 20:20 Uhr Atomabkommen Iran verschärft den Nervenkrieg

Iran hat nach eigenen Angaben erste Schritte unternommen, um künftig fortgeschrittene Zentrifugen zur Urananreicherung zu bauen.

Der Chef des iranischen Atomprogramms betont, dass Teheran damit nicht die Bestimmungen des Atomabkommens verletzte.

Tatsächlich gibt es in Iran eine heftige Debatte darüber, ob das Land an dem Abkommen festhalten soll oder nicht.

Von Paul-Anton Krüger , Kairo

Irans Oberster Führer Ayatollah Ali Chamenei hatte den Schritt am Montag angekündigt. Am Dienstag informierte die Atomenergie-Organisation des Landes die Kontrolleure der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) in Wien. Iran habe damit begonnen, Infrastruktur zum Bau fortgeschrittener Zentrifugen zur Urananreicherung in seiner Anlage in Natans zu installieren, sagte Ali Akbar Salehi, der Chef des iranischen Atomprogramms und zugleich Vizepräsident der Islamischen Republik. Die IAEA sei darüber in einem Brief unterrichtet worden.

Salehi betonte, damit verletze Iran nicht die Bestimmungen des Atomabkommens, über dessen Erhalt Teheran gerade mit den Europäern, China und Russland verhandelt, nachdem US-Präsident Donald Trump den Ausstieg verkündet hatte. Laut Salehi bedeutet das auch nicht das Ende dieser Gespräche.

Aber Iran erhöht den Druck, verschärft den Nervenkrieg - Ausgang offen. Reaktionen aus europäischen Hauptstädten gab es zunächst nicht. Die EU kündigte lediglich an, Experten prüften Irans Ankündigung. Israel dagegen verurteilte sie sofort. Premier Benjamin Netanjahu, gerade auf Europa-Tour, sagte, Iran wolle "ein Arsenal von Atombomben" produzieren, um Israel zu zerstören.

Geheimdienstminister Israel Katz drohte, wenn Iran das Programm zur Entwicklung von Atomwaffen wiederaufnehme, werde "eine internationale Koalition unter US-Führung Iran vorwarnen und dann militärisch angreifen". Auch Trump hat mit "sehr ernsten Konsequenzen" gedroht. Und Israels Verteidigungsminister Avigdor Lieberman sprach von "Zeichen für Massenhysterie und Panik innerhalb der iranischen Führung".

Tatsächlich gibt es in Iran eine heftige Debatte darüber, ob das Land an dem Abkommen festhalten soll oder nicht. Chamenei sprach in seiner Rede zum 29. Todestag des Revolutionsführers Ayatollah Ruhollah Chomeini davon, es sollten Vorbereitungen getroffen werden, um die Anreicherungskapazität Irans auf 190 000 Einheiten Urantrennarbeit auszubauen - das entspräche der zehnfachen Zahl an Zentrifugen, die Iran bei Abschluss des Abkommens in Betrieb hatte.

Chamenei hat eine äußerst machtvolle Stellung

Iran werde nicht Sanktionen hinnehmen und zugleich auf sein Nuklearprogramm verzichten, sagte Chamenei weiter. Die Forderung nach der Begrenzung "unseres defensiven Raketenprogramms sind ein Traum, der nie wahr werden wird". Auch werde Iran nicht seinen Einfluss in der Region einschränken, neben dem Raketenprogramm der wichtigste Punkt, in dem auch die Europäer scharfe Kritik an Iran üben, vor allem wegen seiner Rolle in Syrien oder in Jemen.

Chamenei hat im politischen System der Islamischen Republik eine äußerst machtvolle Stellung: Auf Lebenszeit im Amt hat er in allen wichtigen außen- und sicherheitspolitischen Fragen das letzte Wort, aber auch massiven Einfluss auf die Innenpolitik. Er kontrolliert direkt die Justiz, die Geheimdienste, die Staatsmedien und nicht zuletzt die Revolutionsgarden, den schlagkräftigsten Teil des iranischen Militärs, sowie die Bassidsch-Milizen, die etwa 2009 bei der Niederschlagung der Grünen Revolution eine Rolle spielten.