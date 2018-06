15. Juni 2018, 07:09 Uhr Asylstreit Schäuble soll offenbar in der Union vermitteln

Im Asylstreit zwischen CDU und CSU soll Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble einem Medienbericht zufolge als Vermittler auftreten.

Weil er einerseits loyal zur Kanzlerin ist und andererseits ihrer Flüchtlingspolitik kritisch gegenüber steht, genießt Schäuble in beiden Parteien Glaubwürdigkeit.

CDU-Generalsekretärin Kramp-Karrenbauer sieht in einem Brief an alle CDU-Mitglieder das Erbe Helmut Kohls in Gefahr.

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) soll auf Wunsch der CDU-Spitze im Asyl-Streit zwischen den Unionsparteien vermitteln. Die CDU-Führung und der Unionsfraktionsvorsitzende Volker Kauder (CDU) hätten Schäuble gebeten, in den kommenden Tagen mit der CSU-Führung eine Kompromisslinie auszuloten, berichtete die Rheinische Post unter Berufung auf Informationen aus der CDU-Führung.

Schäuble habe in der Flüchtlingspolitik immer wieder eine kritische Haltung eingenommen, ohne die Loyalität zu Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) aufzugeben, hieß es demnach. Er besitze "auf beiden Seiten Glaubwürdigkeit". Zu einem Gespräch zwischen Kauder und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt werde es erst am Montag nach den Parteigremiensitzungen kommen, hieß es weiter.

Die CDU will Merkel Zeit geben

CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer hat sich unterdessen in einem Brief an alle Parteimitglieder gewandt. Das berichtet die Bild-Zeitung und zitiert aus dem Schreiben. Im Asylstreit stehe das europapolitische Erbe Helmut Kohls auf dem Spiel. Viele Forderungen der CSU würde die CDU teilen - nicht aber die Zurückweisungen von Flüchtlingen an der Grenze.

Die CDU sei, so heißt es dem Blatt zufolge in dem Schreiben weiter, immer die "Partei der Sicherheit und des europäischen Zusammenhalts" gewesen. Den Streit mit der Schwsterpartei bezeichnete sie demnach als "ernste Lage". Ihr sei bewusst, das viele Mitglieder den Streit nicht nachvollziehen könnten und sich Sorgen um den Schaden für die Union machten.

Bisher kein Kompromiss gefunden

Die CDU-Führung und die CDU-Abgeordneten seien bereit, Merkel bis zur Sitzung des EU-Rates Ende Juni Zeit zu geben, bilaterale Vereinbarungen mit den Ländern zu treffen, in denen besonders viele Flüchtlinge eintreffen. Flüchtlinge dann in diese Länder zurückzuschicken, war Merkels Kompromissvorschlag, um den Streit mit Innenminister Horst Seehofer und der CSU aufzulösen.

Die Kanzlerin, die in ihrem Krisentreffen mit Seehofer am Mittwochabend nicht mit ihrem Kompromissvorschlag durchdringen konnte, soll selbst ebenfalls zwei Kompromissvorschläge der CSU abgelehnt haben. Das will die Deutsche Presse-Agentur aus CSU-Kreisen erfahren haben. In beiden ging es darum, die Zurückweisungen an den Grenzen sofort zu beschließen, sie aber nach dem EU-Gipfel in zwei Wochen entweder wieder zu beenden, oder erst dann in Kraft zu setzen, wenn es kein zufriedenstellendes Ergebnis gibt.