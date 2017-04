1. April 2017, 10:32 Uhr Asylpolitik Von der Turnhalle in die nächste Notunterkunft

In Berlin muss kein Flüchtling mehr in einer Turnhalle hausen. Aber ist damit das Gröbste überwunden?

Von Sebastian Fischer

Die Zeugnisse eines kaum menschenwürdigen Lebens sind noch da. Laken und Tücher versperren die Sicht zwischen Reihen von Hochbetten, Plüschtiere häufen sich in einer Pappkiste, an den Wänden heften von Kindern gemalte Bilder, eine irakische Fahne. Am Basketballkorb hängt die Tafel mit den Essenszeiten: Frühstück gab es in dieser Turnhalle in Berlin in den vergangenen eineinhalb Jahren zwischen neun und zehn Uhr morgens.

Die Menschen, die hier zuletzt gelebt haben, sie sind an diesem für die Hauptstadt durchaus bedeutenden Tag am Vormittag ausgezogen. Sie haben vor Freude Lieder gesungen, erzählen die Sozialarbeiter, und manche haben zum Abschied geweint. 78 Flüchtlinge wohnten bis Freitagmorgen in der Fritz-Reuter-Straße im Bezirk Pankow auf engstem Raum und fleckigem Pressspan, während sie draußen jeden Tag Reihenhäuser und Vorgärten sahen: die letzten Flüchtlinge in Berlin, die in einer Turnhalle untergebracht waren.

Turnhallen - das waren vor eineinhalb Jahren die Orte, um die heftige Debatten kreisten. Die einen kritisierten die prekären Verhältnisse, unter denen Flüchtlinge hausen mussten, ohne Privatsphäre, ohne Rückzugsmöglichkeit. Die anderen sahen die Krise plötzlich auf ihrer Türschwelle angekommen, weil der Schulsport oder das Seniorenyoga ausfallen mussten. Und Parteien, die mit ihrer Flüchtlingspolitik agitieren wollten, hatten ihr Stammtischthema.

Was in Berlin nun funktioniert hat, scheint auch in anderen Städten zu gelingen

Am Freitagmittag steht eine Polizeistreife vor der Halle, die Mitarbeiter vom Sicherheitsdienst lehnen entspannt am Zaun. Von dem Chaos, das in Berlin herrschte, ist nichts zu sehen. Im September 2015 war in der Hauptstadt in 63 Sporthallen Platz für mehr als 10 000 Menschen geschaffen worden, während die Flüchtlinge am Landesamt für Gesundheit und Soziales, dem seither berüchtigten LaGeSo, Schlange standen. Anfang dieses Jahres lebten in Berlin noch immer mehr als 1000 Flüchtlinge in Sporthallen. Elke Breitenbach, die Berliner Sozialsenatorin von den Linken, klingt erleichtert. Sie posiert mit dem Finanzsenator und dem Bezirksbürgermeister vor der Halle für die Fotografen, sie sagt: "Wir haben das jetzt tatsächlich geschafft."

Einerseits ist Berlin ein Sonderfall: Breitenbach hat den Auszug der Flüchtlinge aus Turnhallen zur Priorität erklärt, sie berief sich auf das Allgemeine Sicherheits- und Ordnungsgesetz, wonach der Senat Maßnahmen ergreifen kann, um Gefahren abzuwenden. Die Gesundheit der Flüchtlinge sei wegen steigender Zahlen von Gewalt und Krankheitsausbrüchen in den Unterkünften gefährdet gewesen. In den vergangenen drei Monaten konnten so knapp 3500 Menschen die Hallen verlassen.