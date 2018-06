13. Juni 2018, 18:04 Uhr Asylpolitik CSU verschärft Konflikt mit Merkel und setzt Frist

Die CSU fordert Kanzerlin Merkel ultimativ auf, die Zurückweisung von Flüchtlingen an der Grenze zu ermöglichen.

"Es muss in sieben Tagen entschieden werden", sagt Generalsekretär Blume.

Merkel und CSU-Chef Seehofer wollen bei einem Krisengespräch einen Kompromiss finden. Dabei sollen auch die Ministerpräsidenten Bouffier und Söder beteiligt werden.

Von Robert Roßmann und Wolfgang Wittl

Die CSU hat am Mittwoch den Streit mit Bundeskanzlerin Angela Merkel um die richtige Flüchtlingspolitik sowohl in München als auch in Berlin weiter verschärft. Die CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag beschloss einstimmig eine Resolution, in der eine Zurückweisung von Flüchtlingen an der Grenze verlangt wird. Generalsekretär Markus Blume setzte der CDU sogar ein Ultimatum. Er sagte in der Sitzung: "Es muss in sieben Tagen entschieden werden." Wer jetzt nicht bereit sei, Ja zu einer Neuordnung des Asylsystems zu sagen, der würde sich "an Deutschland versündigen".

In Berlin verzichtete CSU-Chef Horst Seehofer auf eine Teilnahme am Integrationsgipfel, zu dem Merkel ins Kanzleramt geladen hatte. Der Bundesinnenminister traf lieber den österreichischen Kanzler Sebastian Kurz. Kurz gilt seit Jahren als Kritiker der Flüchtlingspolitik Merkels, er war - noch als Außenminister - maßgeblich an der Schließung der Balkanroute beteiligt. Am 1. Juli übernimmt Österreich in der Europäischen Union die Ratspräsidentschaft. Kurz sagte nach dem Treffen, es brauche in der Flüchtlingspolitik jetzt eine "Achse der Willigen". Er setze auf eine Zusammenarbeit zwischen Rom, Wien und Berlin, weil viele Flüchtlinge von Italien nach Deutschland wollten. Deshalb freue er sich, in Seehofer einen starken Partner zu haben. In Österreich wird der Innenminister von der rechtspopulistischen FPÖ gestellt, in Italien leitet der Chef der in Teilen rechtsradikalen Lega, Matteo Salvini, das Ressort. Seehofer sagte, er habe in einem Telefonat mit Salvini dessen Angebot angenommen, "auf der Ebene der Innenminister" in Fragen von Sicherheit, Terrorismus und Zuwanderung enger mit Wien und Rom zusammenzuarbeiten.

In der Sitzung der Unionsfraktion am Dienstag hatte es ungewöhnlich heftige Kritik am Kurs der Kanzlerin gegeben. Auch in der CDU wurde die Lage anschließend als "sehr ernst" beschrieben. In Berlin sollte es deshalb bereits am Mittwochabend erste Gespräche geben, um Lösungsmöglichkeiten auszuloten. In der CDU hieß es, dass Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier an den Gesprächen mit der CSU beteiligt werde. Auch in Hessen wird im Herbst ein neuer Landtag gewählt - und Bouffier genießt als ehemaliger Landesinnenminister in der CSU mehr Respekt als andere CDU-Politiker.

Es wurde deshalb erwartet, dass sich Merkel und Seehofer auch mit Bouffier und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder treffen. Söder hatte am Mittwoch überraschend einen lange geplanten Wahlkampfauftritt abgesagt, um bereits am Abend nach Berlin fliegen zu können. An diesem Donnerstag treffen sich dort die Länderchefs zur Ministerpräsidentenkonferenz mit Merkel.

Söder sagte vor seiner Abreise in der Sitzung der CSU-Landtagsfraktion, es könne "passieren, dass wir uns entscheiden müssen". In der CSU wurde der Satz als mögliche Eskalation gedeutet: So könne Seehofer etwa Zurückweisungen an den Grenzen auch ohne Merkels Zustimmung anweisen. Dies wäre allerdings der offene Bruch mit der Kanzlerin - und vermutlich das Ende der Koalition.