4. Juli 2018, 19:00 Uhr Asyldebatte Grenzkontrollen am Brenner

Österreich will mit der befristeten Aktion Ministertreffen schützen.

Österreich wird im Juli und September jeweils für fünf Tage Kontrollen an mehreren Grenzübergängen zu Deutschland und Italien einführen. Dies sei keine Reaktion auf die umstrittenen deutschen Asylpläne, sondern eine seit Längerem geplante Maßnahme, sagte ein Sprecher des Innenministeriums in Wien am Mittwoch. Diese sei mit Brüssel abgestimmt und solle Sicherheit und Ordnung während Veranstaltungen der österreichischen EU-Ratspräsidentschaft garantieren. Die Grenzkontrollen sollen vom 9. Juli bis zum 13. Juli sowie vom 17. September bis zum 21. September dauern. Anlass seien das Treffen der EU-Innenminister am 12. und 13. Juli in Innsbruck sowie das Treffen der Staats- und Regierungschefs der EU am 20. September in Salzburg. Da es auch am österreichisch-italienischen Grenzpass Brenner Kontrollen geben wird, ist mit Behinderungen im Urlaubsverkehr zu rechnen.

Die Kontrollen fallen in eine politisch brisante Situation. Angesichts der deutschen Asylpläne zur Zurückweisung bestimmter Flüchtlinge nach Österreich hat die Regierung in Wien ohnehin angekündigt, die Grenzkontrollen im Kampf gegen illegale Migration verstärken zu wollen. Bisher wurde nur bei der Einreise aus Slowenien und Ungarn kontrolliert. Nun sind neben dem Brenner auch die Grenzübergänge vom Bundesland Tirol zur Bundesrepublik von der befristeten Maßnahme betroffen.

Orbán signalisiert Bereitschaft, über Abkommen zu verhandeln

Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán hat derweil signalisiert, dass er unter bestimmten Voraussetzungen doch zu Verhandlungen über ein bilaterales Asylabkommen mit Deutschland bereit sei. Zuerst müsse es aber Verhandlungen mit Österreich geben, sagte Orbán der Bild vom Mittwoch. "Die Reihenfolge kann nur sein: Verhandlungen zwischen Deutschland und Österreich, dann Verhandlungen zwischen Österreich und Ungarn. Und erst zum Schluss - wenn wirklich Klarheit über die deutsche Position herrscht - Verhandlungen zwischen Ungarn und Deutschland", sagte Orbán.

Der ungarische Regierungschef wird am Donnerstag von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zu einem Gespräch im Berliner Kanzleramt empfangen. Orbán kündigte an, zuvor mit Österreichs Kanzler Sebastian Kurz zu telefonieren, "um das weitere Vorgehen mit unserem direkten, befreundeten Nachbarn zu besprechen". Die ungarische Haltung in der Flüchtlingspolitik sei "seit 2015" bekannt und seit dem EU-Gipfel in der vergangenen Woche "nun auch EU-Haltung: und zwar vertragsgemäßer Schutz der EU-Außengrenzen und Ankerzentren außerhalb der EU". Merkel hatte beim EU-Gipfel nach eigenen Angaben mit einer Reihe von EU-Staaten vereinfachte Rücküberstellungen von Flüchtlingen vereinbart. Ungarn, Tschechien und Polen dementierten jedoch am Wochenende solche Absprachen.