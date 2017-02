21. Februar 2017, 12:23 Uhr Asylbewerber Kanada errichtet Aufnahmezentrum für Flüchtlinge aus den USA

Eine Migrantenfamilie kommt mit dem Taxi an der US-Grenze zu Kanada an. Von hier aus geht es zu Fuß weiter nach Hemmingford in der kanadischen Provinz Québec.









Hunderte Menschen versuchen, von den USA über die grüne Grenze nach Kanada zu gelangen, um dort Asyl zu beantragen.

Unter den derzeitigen winterlichen Bedingungen ist das besonders gefährlich.

Die Zahl der illegalen Grenzübertritte steigt nicht erst seit dem Amtsantritt von US-Präsident Trump, der sich wiederholt gegen Einwanderung ausgesprochen hat.

Die kanadische Polizei verstärkt wegen der wachsenden Zahl von Asylbewerbern ihre Kräfte an der Grenze zu den USA. Sowohl die Grenzschutzbehörde CBSA als auch die Bundespolizei RCMP hätten mehr Personal in die Provinz Québec beordert, erklärten beide Behörden am Montag.

Demnach wurde auch ein provisorisches Aufnahmezentrum eingerichtet, um die wachsende Zahl der Neuankömmlinge aus den USA zu bewältigen. Dem Grenzschutz zufolge stieg die Zahl der ankommenden Asylbewerber in Québec im Januar auf 452. Im Januar 2016 waren es noch 137. Andere Quellen sprechen von 1300 Neuankömmlingen in Québec.

Die Flüchtlingszahlen sind in der östlichen Provinz aus verschiedenen Gründen vermutlich höher als in anderen kanadischen Regionen. Einerseits ist der an die USA grenzende Süden Québecs dichter besiedelt als andere Provinzen wie Saskatchewan. Für Reisende aus den bevölkerungsreichen US-Ostküstenstaaten ist die kanadische Provinz zudem leicht erreichbar. Außerdem können sich Menschen aus den frankophonen Ländern wie Syrien im mehrheitlich französischsprachigen Québec leichter verständigen.

In den vergangenen Tagen berichteten verschiedene Medien über in den USA abgelehnte Asylbewerber, die sich bei beißenden Minusgraden durch Eis und Schnee über die Grenze kämpften und denen dabei teilweise sogar die Finger abfroren.

Der harte Kurs, den der neue US-Präsident Donald Trump gegenüber Flüchtlingen anschlägt, ist offenbar ein Faktor für die deutlich gewachsene Zahl an Grenzübertritten. Allerdings gab es schon während der Präsidentschaft von Barack Obama einen klaren Trend: Kanadische Medien wiesen darauf hin, dass bereits 2016 mehr als 7000 Asylbewerber von den Vereinigten Staaten nach Kanada kamen - mehr als doppelt so viele wie 2013. Im vergangenen Jahr handelte es sich in den meisten Fällen um Kolumbianer, weitere oft vertretene Herkunftsländer waren Syrien, Irak und afrikanische Staaten. Auch Osteuropäer sollen kanadischen Medien zufolge unter den Flüchtlingen sein.

Kanada will offen und gleichzeitig sicher sein

Der Übertritt von den USA nach Kanada ist für Asylbewerber eigentlich illegal, weil die Regierung in Ottawa das Nachbarland als sicher einstuft. An den offiziellen Grenzübergängen zu Kanada schicken die dortigen Behörden die Menschen wieder zurück. Wer sich jedoch illegal an anderer Stelle durchschlägt, darf erst einmal bleiben. Angesichts des härteren Kurses des neuen US-Präsidenten Donald Trump gegen Einwanderer fordern Organisationen wie Amnesty International ohnehin, das bilaterale Abkommen zu beenden. Der kanadische Ministerpräsident Justin Trudeau hat sich von Trump abgegrenzt und erklärt, in seinem Land seien Flüchtlinge unabhängig von ihrer Religion willkommen.

Bei seinem Antrittsbesuch bei Trump sagte Premier Trudeau in der vergangenen Woche, Kanada werde mit einer Politik der Offenheit fortfahren, ohne die Sicherheit aufs Spiel zu setzen: "Wir werden weiterhin Flüchtlinge aus Syrien bei uns willkommen heißen." Unter Trudeau hat das Land bisher 40 000 syrische Flüchtlinge aufgenommen.

Trudeau betonte aber auch, dass es nicht seine Aufgabe sei, die USA zu belehren, wie man regiere. Kanada teilt mit den USA eine mehrere Tausend Kilometer lange Grenze. In der gemeinsamen Erklärung Trumps und Trudeaus wird die Grenzsicherheit als eines der obersten Ziele genannt.