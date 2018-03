4. März 2018, 18:52 Uhr Armut "Es gibt hier keine Rassisten"

Für die Entscheidung der Tafel Essen, Ausländer vorübergehend abzuweisen, hat eine Mehrheit der Deutschen Verständnis.

Nach dem Aufnahmestopp für Ausländer bei der Essener Tafel wird zunehmend über das Problem der Armut in Deutschland debattiert. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) bezeichnete die Entscheidung der Tafel als "Hilfeschrei". Die Politik müsse "das Problem, das dahinter steckt, erkennen und lösen". Ramelow sagte dem Tagesspiegel, die Tafeln leisteten "wichtige Arbeit, sind aber oftmals einfach überfordert". Zum Vorgehen der Essener Tafel sagte er: "Womöglich hätten die Verantwortlichen eine andere Struktur der Verteilung der Lebensmittel finden können." Rassistisch sei das Vorgehen aber nicht: "In meinen Augen ist es einer Gesellschaft wie der unsrigen unwürdig, wenn Menschen wie Bittsteller behandelt werden und sich in Schlangen stellen müssen, um Nahrungsmittel zu erhalten."

Nach den Worten von Grünen-Fraktionschefin Göring-Eckardt muss die Bundesregierung "für mehr soziale Sicherheit in unserem Land sorgen und Menschen wirksam vor Armut schützen". Vor allem Familien mit Kindern müssten deutlich entlastet werden, sagte sie den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Wer arbeitslos sei, müsse eine soziale Absicherung bekommen, die wirklich vor Armut schütze.

Nordrhein-Westfalens Integrationsminister Joachim Stamp (FDP) hat bei einem Besuch der Essener Tafel die Arbeit der ehrenamtlichen Mitarbeiter gewürdigt. "Das ist eine ganz wichtige Leistung, die man anerkennen muss", sagte Stamp nach einem Gespräch mit dem Vorsitzenden des Trägervereins, Jörg Sartor. "Es gibt hier keine Rassisten, sondern es gibt hier viele engagierte Mitarbeiter, die etwas für alle in der Essener Gesellschaft tun wollen", sagte Stamp. Er wiederholte aber seine ablehnende Position zum vorübergehenden Aufnahmestopp. Nicht die Herkunft, sondern die Bedürftigkeit solle maßgeblich sein.

Eine Mehrheit der Deutschen reagiert positiv auf den Schritt der Essener Tafel. In der Erhebung des Meinungsforschungsinstituts Civey für die Welt äußerten 66 Prozent der Befragten Verständnis dafür, nur noch Deutsche aufzunehmen.