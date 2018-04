24. April 2018, 18:43 Uhr Armenien Nach der Revolution vereint im Gedenken

Die Erinnerung an den Genozid vor 103 Jahren bringt die Generationen in Eriwan zusammen. Nun beginnt die Suche nach einer stabilen Regierung.

Von Julian Hans , Eriwan

Bis in die Morgenstunden haben die Armenier den Rücktritt des Premiers gefeiert, haben auf den Dächern ihrer Autos getanzt, gehupt, gejubelt und gesungen. Die Gehwege waren übersät mit Flaschen und den Resten von Feuerwerk, daneben lagen die Wracks von Autos, die der Last der Tänzer nicht standgehalten haben. Am Morgen nach dem großen Tumult liegt Eriwan still und sauber in der Sonne. Studenten ziehen mit Plastiktüten durch die Straßen und sammeln die letzten Zigarettenstummel von den Gehwegen, über die sie ...