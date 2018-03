5. März 2018, 19:08 Uhr Antisemitismus Wo beginnt der Hass?

Was Antisemitismus ist, hat die Bundesregierung neulich noch mal klar definiert. Das Problem: Nicht alle Gerichte kennen diese Definition. Das hat Folgen für die Juden in Deutschland.



Von Verena Mayer und Thorsten Schmitz

Yorai Feinberg sitzt in seinem Restaurant, israelische Küche, mitten in Berlin-Schöneberg. Der Kellner bringt Hummus und Falafel, dazu warmes Pitabrot, und Feinberg erzählt von dem Erlebnis, das ihn in die Schlagzeilen brachte. An jener Mittagsstunde im letzten Dezember will Yorai Feinberg vor seinem Restaurant eine Zigarette rauchen. Seine Freundin ist auch dabei, er will ihr den Brief zeigen, den er bekommen hat - einen Brief von der Polizei.

Da bleibt plötzlich ein Mann vor ihnen stehen, gut gekleidet, etwa 60 ...