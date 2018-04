18. April 2018, 18:48 Uhr Antisemitismus Risikofaktor Kippa

In einem Berliner Szeneviertel werden zwei Männer attackiert, weil sie eine jüdische Kopfbedeckung tragen. Der Zentralrat warnt vor antisemitischen Bedrohungen in den Städten.

Von JENS SCHNEIDER, Berlin

Ein neuerlicher antisemitischer Angriff in Berlin hat am Mittwoch bundesweit Empörung ausgelöst. Am Dienstagabend wurden laut Polizeiangaben im Stadtteil Prenzlauer Berg - einem bürgerlichen Szeneviertel - zwei junge Männer von einer dreiköpfigen Gruppe antisemitisch beleidigt und attackiert - weil sie eine Kippa trugen. Die beiden Männer im Alter von 21 und 24 Jahren wurden demnach zunächst beschimpft, dann schlug einer der Pöbler mit einem Gürtel auf den Jüngeren der beiden ein. Von weiteren Attacken wurde der Angreifer offenbar von seinen Begleitern abgehalten.

Das Opfer filmte den Angriff, das Video kursiert im Internet. Es zeigt einen jungen Mann, der mit einem Gürtel auf das Opfer einschlägt und "Jahudi" ruft, was auf Arabisch "Jude" heißt. Der Staatsschutz beim Landeskriminalamt ermittelt.

Der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, sprach nach dem Angriff von einem "Bedrohungspotenzial" für Juden vor allem in Städten. Offensichtlich sei es zunehmend problematisch, sich in großstädtischen Bereichen offen als Jude zu erkennen zu geben, sagte er. "Hier ist erneut eine rote Linie weit überschritten worden." Er hoffe, dass der Angreifer ermittelt werden kann, so Schuster: "Es ist an der Justiz, dann auch ein sehr klares und deutliches Zeichen zu setzen."

Die antisemitischen Übergriffe in Berlin nahmen vergangenes Jahr um 60 Prozent zu

Zuletzt sind in der Bundeshauptstadt vermehrt antisemitische Angriffe gemeldet worden. Laut der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus Berlin (RIAS) nahm die Zahl der registrierten Vorfälle in Berlin im vergangenen Jahr um 60 Prozent zu. 2017 wurden demnach 947 antisemitische Vorfälle erfasst, darunter seien 18 Angriffe gewesen, 23 Fälle von Bedrohungen und 42 Sachbeschädigungen. Die meisten Vorfälle passierten im öffentlichen Raum, auf Straßen, in U-Bahnen und auf Grünflächen oder auch in Schulen.

Auch führende Politiker verurteilten den Angriff. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sprach von einem "schrecklichen Vorfall". Der Kampf gegen antisemitische Ausschreitungen müsse gewonnen werden. Merkel betonte, dass es Antisemitismus sowohl unter deutschen Staatsbürgern als auch unter Arabischstämmigen gebe. Justizministerin Katarina Barley (SPD) nannte den Angriff "eine Schande für unser Land". Außenminister Heiko Maas (SPD) sagte: "Juden dürfen sich bei uns nie wieder bedroht fühlen." Er mahnte: "Wir tragen Verantwortung dafür, uns schützend vor jüdisches Leben zu stellen."

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller SPD sagte: "Antisemitismus gehört nicht zum Berlin, in dem wir leben wollen." Er sei dankbar, dass jüdisches Leben in der Stadt wieder sichtbar sei. Die Berliner Staatssekretärin Sawsan Chebli (SPD), die palästinensische Wurzeln hat, twitterte: "Ich bin erschüttert und erschrocken und schäme mich für diesen Mann, der meine Sprache spricht." Die Berliner CDU warf dem rot-rot-grünen Senat der Hauptstadt Tatenlosigkeit vor und forderte ihn auf, "endlich repressiv wie präventiv entschlossen tätig zu werden".

Das American Jewish Committee AJC drang auf eine zügige Aufklärung. "Der jüngste Übergriff zeigt, dass bei antisemitischer Gewalt mittlerweile sämtliche Hemmschwellen gefallen sind", meinte Deidre Berger, die Direktorin des AJC Ramer Institute for German-Jewish Relations in Berlin. "Wir dürfen die Augen vor dem immer häufiger auftretenden Antisemitismus in Teilen der arabischen und muslimischen Community nicht verschließen. Es darf nicht sein, dass Juden auf unseren Straßen zu Freiwild werden."

Zu dem Angriff in Prenzlauer Berg am Dienstagabend kam es den Angaben des Opfers zufolge, ohne dass es zuvor einen Streit gab. Das sagte der aus Israel stammende 21-Jährige dem israelischen Fernsehen. Er sei mit seinem deutschen Begleiter "ganz normal auf der Straße gegangen - wir haben mit niemandem gesprochen". Plötzlich hätten die drei Männer angefangen, sie zu beschimpfen.

Die beiden hätten die Angreifer zunächst ignoriert. Als die Beschimpfungen weitergingen, habe sein Freund ihnen gesagt, sie sollten aufhören. "Dann wurden sie sauer, einer von ihnen rannte auf mich zu", sagte der 21-Jährige. Auf dem Video ist zu hören, wie er dem Angreifer zuruft: "Ich filme dich." Den Angaben der Polizei zufolge entfernte sich die Gruppe des Schlägers vom Tatort, wurde aber von dem 21-Jährigen verfolgt. Daraufhin habe der Schläger versucht, ihn mit einer Glasflasche anzugreifen. Eine Zeugin sei dazwischengegangen und habe weitere Schläge verhindert.