19. April 2018, 15:47 Uhr Antisemitismus Mutmaßlicher Schläger stellt sich der Polizei

Der 19-Jährige, der am Dienstag zwei kippatragende Männer in Berlin angegriffen haben soll, hat sich der Polizei gestellt. Der Angriff hatte bundesweit Bestürzung ausgelöst.

Zwei Tage nach einem antisemitischen Angriff auf einen jungen Mann aus Israel und seinen Begleiter in Berlin hat sich der mutmaßliche Täter der Polizei gestellt. Am Donnerstag gegen 12.30 Uhr sei der 19-jährige Mann beim Landeskriminalamt erschienen, sagte ein Polizeisprecher. Begleitet wurde er von einer Rechtsanwältin. Unter anderem aufgrund von Zeugenhinweisen nach der Attacke vom Dienstagabend wurde der 19-Jährige demnach als tatverdächtig ermittelt. Er soll auf Antrag der Staatsanwaltschaft Berlin noch heute einem Ermittlungsrichter zum Erlass eines Haftbefehls vorgeführt werden.

Der 21-Jährige und sein Freund hatten am Dienstagabend im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg Kippas - traditionelle jüdische Kopfbedeckungen - getragen. Sie wurden nach eigener Aussage von einer Gruppe arabisch sprechender Männer angegriffen und antisemitisch beschimpft. Einer der Männer schlug mit einem Gürtel auf den 21-Jährigen ein und versuchte, ihn mit einer Flasche zu schlagen. Der Angreifer und seine zwei Begleiter flüchteten. Der 21-Jährige filmte die Tat und stellte das Video ins Netz.

Die Tat hatte bundesweit Bestürzung ausgelöst und die Debatte über Antisemitismus in Deutschland befeuert. Bundeskanzlerin Angela Merkel sprach von einem "schrecklichen Vorfall".

Der attackierte Mann sagte in einem Interview mit der Deutschen Welle, dass er kein Jude, sondern in Israel bei einer nichtjüdischen Familie aufgewachsen sei. Die Kippa habe er getragen, um die Erfahrung zu machen, "wie schrecklich es ist, in diesen Tagen als Jude durch Berlins Straßen zu laufen". Ein Freund habe ihn gewarnt, man sei in Deutschland nicht sicher, wenn man eine Kippa trage. Das habe er nicht geglaubt.