19. April 2018, 18:51 Uhr Antisemitismus Angreifer stellt sich

Die Attacke auf einen Israeli in Berlin hatte Entsetzen ausgelöst. Nun meldet sich der mutmaßliche Haupttäter, ein 19-jähriger Flüchtling aus Syrien, bei der Polizei.

Einen Tag nach einem antisemitischen Angriff auf einen Israeli in Berlin ist gegen den mutmaßlichen Täter Haftbefehl erlassen worden. Das teilte ein Polizeisprecher am Donnerstagabend mit. Der 19-Jährige befinde sich in Untersuchungshaft. "Er hat sich zur Sache nicht eingelassen", sagte der Sprecher. Der Beschuldigte hatte sich zuvor der Polizei gestellt. Einer Polizeisprecherin zufolge handelt es sich um einen Syrer.

Zeugenaussagen und Ermittlungen hatten auf seine Spur geführt. Zwei junge Männer hatten am Mittwoch angezeigt, dass sie auf der Straße attackiert worden seien, als sie im Stadtteil Prenzlauer Berg Kippas trugen, also traditionelle jüdische Kopfbedeckungen. Sie waren den Angaben der Polizei zufolge von einer Gruppe arabisch sprechender Männer angegriffen und antisemitisch beschimpft worden. Einer der Männer schlug mit einem Gürtel auf einen 21-Jährigen ein und versuchte, ihn mit einer Flasche zu attackieren. Der Angegriffene, ein junger Israeli, filmte die Tat und stellte das Video ins Netz. Er machte zudem am Mittwochabend in Interviews weitere Angaben zum Geschehen. Demnach habe er in Berlin die Erfahrung machen wollen, wie es sei, die Kippa zu tragen.

Das 21 Jahre alte Opfer sagt von sich, er sei "kein Jude und auch nicht religiös"

Zunächst waren alle, auch die Polizei, davon ausgegangen, er sei Jude. Dann sagte der junge Mann, der seit drei Jahren in Deutschland lebt, am Mittwoch in Interviews, er sei ein Israeli arabischer Herkunft, kein Jude und auch nicht religiös. In der Sendung "Stern TV" sagte er am Mittwochabend: "Ich bin unter Juden aufgewachsen, meine ganzen Freunde in Israel sind Juden, ich habe auch Juden unter meinen Verwandten. Es hat etwas mit mir zu tun, und es ist sehr wichtig für mich." Die Kippa habe er erst vor ein paar Tagen in Israel geschenkt bekommen.

Kanzlerin Angela Merkel hat zum 70. Jahrestag der Gründung Israels versichert, dass Judenhass in Deutschland entschieden bekämpft werden soll. "Wir wenden uns entschlossen gegen Antisemitismus in all seinen Erscheinungsformen", schrieb die CDU-Chefin in einem Grußwort für die Jüdische Allgemeine. Die Sicherheit des Staates Israel sei und bleibe Teil der Staatsräson Deutschlands. "Im Wissen um diese Verantwortung und im Bewusstsein unserer gemeinsamen Werte werden wir unsere Zukunft zum beiderseitigen Wohl gestalten", so Merkel. Der Staat Israel wurde am 14. Mai 1948 ausgerufen, Staatsgründer David Ben-Gurion verlas in Tel Aviv die Unabhängigkeitserklärung. Israel feiert das Ereignis allerdings nach dem hebräischen Kalender, deshalb hatten die Feierlichkeiten schon am Mittwochabend begonnen hatten.

Merkel zitierte in dem Grußwort Ben-Gurion, nach dem so etwas wie der Holocaust nie wieder geschehen dürfe. "Diese Mahnung David Ben-Gurions nach dem Zivilisationsbruch der Schoah bleibt zeitlos gültig. Und so gleicht es geradezu einem Wunder, dass Israel dennoch Deutschland die Hand zur Versöhnung reichte", schrieb die Kanzlerin. Angesichts unzähliger persönlicher Begegnungen und Freundschaften, zahlreicher Städtepartnerschaften und eines regen Jugendaustausches blicke Deutschland "in Dankbarkeit auf das in 70 Jahren Erreichte".

In Israel leben nach aktuellen Angaben des Zentralen Israelischen Statistikbüros 8,8 Millionen Menschen, 75 Prozent von ihnen sind Juden und 20 Prozent sind Araber.