Anschlag in Stockholm Festgenommener Mann steht unter stärkstmöglichem Terrorverdacht

In der Nacht zu Samstag wird das Tatfahrzeug beim Anschlag in Stockholm, ein gestohlener Lkw, abtransportiert.









Nach dem Anschlag in der schwedischen Hauptstadt Stockholm am Freitag steht ein festgenommener Mann unter höchstmöglichem Terrorverdacht.

Das teilt die zuständige Staatsanwaltschaft in der Nacht zu Samstag mit. Der Verdächtige bleibe in Gewahrsam.

Medienberichten zufolge wurde außerdem ein zweiter Mann festgenommen.

Nach dem Anschlag in der Stockholmer Innenstadt haben sich die Verdachtsmomente gegen einen festgenommenen Mann offenbar erhärtet. In der Nacht zu Samstag teilte die schwedische Polizei mit: Der Verdächtige, der nach einem Fahndungsaufruf festgenommen worden war, bleibe in Gewahrsam. Eine Sprecherin der Staatsanwalt sagte der Nachrichtenagentur Reuters: Bei der festgenommenen Person bestehe der stärkstmögliche Verdacht einer terroristischen Straftat. Das Rechtssystem in Schweden kennt unterschiedliche Abstufungen bei Verdachtsmomenten. Auch die Nachrichtenagentur dpa berichtet unter Berufung auf die Behördensprecherin von einem Terrorverdacht gegen den Mann.

Bis Dienstagmittag haben die Ermittler nun Zeit, ihn zu verhören. Spätestens um zwölf Uhr muss dann ein Haftrichter entscheiden, ob der Verdächtige in Haft kommt.

Schwedische Medien berichten übereinstimmend, dass es sich bei dem Festgenommenen um einen Mann aus Usbekistan handelt. Nach Angaben des öffentlich-rechtlichen schwedischen Radios waren die deutschen Behörden bei der Identifikation behilflich. Weder die schwedische Staatsanwaltschaft, noch die Polizei haben bislang allerdings Details zu dem Festgenommenen bekanntgegeben oder bestätigt. Die Behörden wollen sich am Samstag wieder äußern.

Am Freitagnachmittag hatte mindestens ein Täter einen gestohlenen Lastwagen in einer belebten Einkaufsstraße Stockholms in eine Menschenmenge gesteuert. Der Lkw krachte anschließend in den Eingangsbereich eines großen Kaufhauses. Mindestens vier Menschen kamen ums Leben, 15 weitere wurden verletzt. Die Hintergründe sind noch unklar, mehrere offizielle Stellen haben aber schon von einer terroristisch motivierten Tat gesprochen.

Schwedische Medien: Weitere Festnahme

Nach dem Anschlag hatte die schwedische Polizei Bilder einer Überwachungskamera veröffentlicht. Darauf ist ein Mann zu sehen, der einen dunklen Kapuzenpullover und eine olivgrüne Jacke trägt. Die Behörden gaben an, dass der Mann im Zusammenhang mit dem Vorfall von Interesse sei: "Mit dieser Person würden wir gern in Kontakt kommen", sagte Reichspolizeichef Dan Eliasson. Ob der Mann als möglicher Täter oder lediglich als Zeuge gesucht wurde, gab die Polizei zunächst nicht an.

Bis jetzt hat die schwedische Polizei nicht bestätigt, dass es sich bei dem Mann in dem Video und dem später Festgenommenen um ein und dieselbe Person handelt. Es ist lediglich von einer großen Ähnlichkeit die Rede. Das öffentlich-rechtliche schwedische Radio berichtet außerdem von einer weiteren Festnahme in einem Vorort Stockholms. Diese Information haben die schwedischen Behörden allerdings noch nicht bestätigt.

Lkw abtransportiert

Der Lkw, mit dem die Bluttat begangen wurde, wurde mittlerweile abtransportiert. Die Stockholmer Polizei teilte mit, die Absperrungen im Zentrum der Stadt würden aufrechterhalten, bis alle Untersuchungen abgeschlossen seien.