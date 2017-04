4. April 2017, 10:34 Uhr Anschlag in Sankt Petersburg Was wir über den Anschlag in Sankt Petersburg wissen - und was nicht









Bislang hat sich noch niemand zu dem Angriff auf die U-Bahn bekannt. Aber der kirgisische Geheimdienst will einen Täter identifiziert haben.

Was wir wissen

Was passiert ist: In einem U-Bahn-Wagen ist zwischen den Stationen Sennaja Plotschtschad und Technologisches Institut im Zentrum von Sankt Petersburg am Montag um 14:40 Uhr Ortszeit eine Bombe explodiert. Eine zweite Bombe in der Metrostation Plotschtschad Wosstanija konnte rechtzeitig entschärft werden. Der Kreml geht von einem Terroranschlag aus.

Opfer des Anschlags: Die Zahl der Todesopfer ist nach offiziellen Angaben gestiegen. Elf Menschen starben der russischen Gesundheitsministerin Veronika Skworzowa zufolge direkt am Anschlagsort. Drei weitere menschen seien in Rettungswagen oder Krankenhäusern ihren schweren Verletzungen erlegen, teilte sie am Dienstag mit. Von den etwa 50 Verletzten sind Behördenangaben zufolge noch mehrere in kritischem Zustand.

Über die Sprengsätze: Die beiden Bomben sollen sich in der Bauart gleichen, wie die russische Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf einen Behördenvertreter meldete. Die Sprengkraft der Bombe, die in dem U-Bahn-Zug explodierte, wird demnach auf 200 bis 300 Gramm TNT geschätzt. In der zweiten Bombe, die entschärft werden konnte, waren der Agentur Interfax zufolge sogar bis zu einem Kilogramm Sprengstoff verbaut. Beide waren laut russischen Strafverfolgern mit Metallsplittern versetzt.

Was wir nicht wissen

Hintergrund der Tat: Bislang gibt es keine gesicherten Informationen darüber, wer warum den Anschlag verübte. Niemand hat sich zu der Tat bekannt. Terroranschläge in Russland hingen bisher meist mit dem Tschetschenienkrieg zusammen (hier mehr dazu). Da Russland in Syrien das Regime von Baschar al-Assad im Kampf gegen die Aufständischen unterstützt, hatte aber auch die Terrormiliz Islamischer Staat zum Dschihad gegen Russland aufgerufen. Beim IS kämpfen auch Tschetschenen. Russische Behörden befürchten vor allem Anschläge von Syrien-Rückkehrern.

Informationen über den oder die Täter. Darüber, wer die Tat verübte, gibt es von russischer Seite bislang keine offiziellen Informationen. Der kirgisische Geheimdienst teilte am Dienstagmorgen mit, dass der Anschlag in der U-Bahn von einem 1995 in Kirgisistan geborenen russischen Staatsbürger verübt worden sei. Die russische Nachrichtenagentur Interfax hatte am Abend gemeldet, dass es sich bei dem Verdächtigen um einen 23-Jährigen handelt, der aus Zentralasien stammt und in Verbindung zu radikal-islamischen Gruppen stand.

Einzeltäter oder Gruppe. Bislang ist nur von diesem einen Täter die Rede. Ermittler vermuten, dass der Verdächtige zuerst einen Sprengsatz an der Haltestelle Plotschtschad Wosstanija versteckte und sich danach in dem U-Bahn-Zug mit der zweiten Bombe in die Luft sprengte. Das berichtet die Agentur Interfax unter Berufung auf einen nicht näher benannten Behördenmitarbeiter. Über weitere Täter oder mögliche Drahtzieher des Anschlags wurde nichts mitgeteilt.