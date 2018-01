28. Januar 2018, 18:56 Uhr Anschlag in Kabul Sprengstoff im Rettungswagen









"Hinterhältig und grausam", "schändlich", "mörderisch": Ein Attentant in Kabul mit mehr als 100 Toten löst weltweit Entsetzen aus.

Die Zahl der Opfer des Selbstmordanschlages am Samstag in der afghanischen Hauptstadt Kabul ist auf mehr als 100 gestiegen. Laut Behörden hatte der Attentäter einen Rettungswagen genutzt. An einem ersten Kontrollpunkt sei er durchgewunken worden. Erst an einem zweiten sei er gegen 13 Uhr aufgehalten worden, worauf er den Sprengsatz gezündet habe. In der Straße, in der sich der Anschlag ereignete, liegt das ehemalige afghanische Innenministerium. In der Nähe befinden sich auch die Vertretung der Europäischen Union, das Kabuler Polizeipräsidium und der Sitz des Hohen Friedensrats zur Aussöhnung mit den Taliban.

Nach dem Anschlag war die Zahl der Todesopfer zunächst mit 95 beziffert worden. Am Sonntag korrigierte Innenminister Wais Barmak dies. Einige Verletzte seien gestorben, erklärte Barmak und sprach von 103 Toten und 235 Verletzten. Es war das schwerste Attentat in der Stadt seit dem Anschlag mit einem mit Sprengstoff präparierten Abwassertanklaster auf das Diplomatenviertel im Mai; bei diesem waren mehr als 150 Menschen getötet worden.

Die radikalislamischen Taliban brüsteten sich, die neuerliche Bluttat verübt zu haben. Das afghanische Innenministerium machte das mit den Taliban verbündete Hakkani-Netzwerk verantwortlich und teilte mit, dass vier Verdächtige festgenommen worden seien. Die Attacke löste international Entsetzen aus. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nannte das Vorgehen der Attentäter "hinterhältig und grausam". Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sprach von einem "schändlichen Attentat". US-Präsident Donald Trump forderte, alle Länder müssten nach dem "mörderischen Anschlag" jetzt "entschieden gegen die Taliban" und ihre Unterstützer vorgehen.