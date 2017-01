2. Januar 2017, 12:04 Uhr Anschlag in Istanbul IS beansprucht Anschlag auf Nachtclub in Istanbul für sich









Feedback

Anzeige

Zum zweiten Mal übernimmt die Terrormiliz die Verantwortung für einen Anschlag in der Türkei. Die Polizei nimmt acht Verdächtige fest. Zwei Opfer lebten in Bayern.

Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat den Anschlag auf einen Nachtclub in Istanbul für sich beansprucht. Ein "Soldat des Kalifats" sei für die Tat verantwortlich, heißt es in einer am Montag über das IS-Sprachrohr Amaq im Internet verbreiteten Erklärung. Es ist erst das zweite Mal, dass der IS die Verantwortung für einen Anschlag in der Türkei übernimmt.

Mindestens ein bewaffneter Angreifer hatte in der Silvesternacht 39 Menschen im und vor dem Nachtclub "Reina" erschossen und mehr als 60 verletzt. Der Nachrichtenagentur Dogan zufolge hat die türkische Polizei inzwischen acht Verdächtige festgenommen. Ob der Täter unter ihnen ist, ist noch unklar. Zuvor hieß es, er sei flüchtig. Nach Berichten türkischer Zeitungen soll der Täter aus den ehemaligen Sowjetrepubliken Usbekistan oder Kirgisistan stammen.

Zwei Todesopfer aus Deutschland

Hunderte Menschen aus zahlreichen Ländern hatten im "Reina" in das neue Jahr hineingefeiert. Dass der Angriff dem luxuriösen Klub am Bosporus galt, war von Beobachtern schon zuvor als Indiz für einen islamistischen Anschlag gewertet worden, der das mondäne Leben in der türkischen Metropole treffen sollte. Mindestens 26 der 39 Opfer sind Ausländer, vor allem aus arabischen Ländern.

Anzeige

Zwei Todesopfer kommen aus Deutschland, wie ein Sprecher des Auswärtigen Amtes bestätigte. Es handle sich um einen Mann, der die türkische und die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt und einen türkischen Staatsangehörigen. Beide hätten in Bayern gelebt. Zudem seien drei Deutsche verletzt worden, sie befänden sich außer Lebensgefahr.

Dem IS wurden seit Sommer 2015 mehrere Anschläge in der Türkei zur Last gelegt. Die Terrormiliz hat vor dem Angriff in der Silvesternacht aber nur ein einziges Mal die Verantwortung für einen Anschlag in der Türkei übernommen. Dabei handelte es sich um einen Autobombenanschlag in der südosttürkischen Kurdenmetropole Diyarbakır im November, bei dem elf Menschen getötet worden waren. Allerdings hatte auch die TAK - eine Splittergruppe der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK - die Tat für sich reklamiert.