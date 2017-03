22. März 2017, 21:08 Uhr Anschlag am Parlament Der Terror ist nach London zurückgekehrt









Mindestens vier Menschen sind am Mittwoch bei einem Anschlag am Londoner Parlament getötet worden, darunter der Attentäter.

Mehrere Passanten wurden teils schwer verletzt. Die Polizei geht von einer terroristischen Attacke und einem Einzeltäter aus.

Jedoch wollte sich ein Sprecher der Polizei am Abend nicht dazu äußern, ob die Bedrohung endgültig vorüber sei.

Von Christian Zaschke, London

Solche Bilder hat London lange nicht gesehen: Eine Gruppe französischer Schüler rannte schreiend von der Westminster Bridge, manche weinend, alle fassungslos. Manche ihrer Mitschüler waren gerade von einem Attentäter mit einem Auto angefahren worden, in kalter Absicht. Passanten liefen geduckt, als seien sie in einem Kriegsgebiet. Auf der Brücke lagen Menschen, teils bewegungslos, teils sich windend vor Schmerzen.

Schüsse fielen, und dann war da überall der Klang der Sirenen. Er erfüllte ganz Westminster, das Herz der britischen Demokratie, und dieser Klang bedeutete, dass etwas Furchtbares geschehen war: Mindestens vier Menschen sind am Mittwoch bei einem Anschlag vor dem Londoner Parlament getötet worden, darunter der Attentäter. Mehrere Passanten wurden verletzt, ein Teil von ihnen schwer. Die Polizei geht von einer terroristischen Attacke aus.

Zuletzt war London am 7. Juli 2005 in ähnlicher Weise angegriffen worden. Damals starben bei Bombenattacken von islamistischen Fanatikern 52 Menschen, mehr als 700 wurden verletzt. Dieser Anschlag hat sich tief ins Bewusstsein der Stadt eingebrannt. Nach den jüngsten Attacken in Paris und Berlin war es für pessimistische Londoner nur eine Frage der Zeit, bis auch die britische Hauptstadt wieder Ziel eines Anschlags sein würde.

Die schreienden Menschen, die Sirenen: Sie klangen am Mittwoch wie die Melodie des Terrors, die zurückgekehrt ist in eine Stadt, die sich lange recht sicher fühlte, obwohl die Polizei seit einigen Jahren die zweithöchste Sicherheitsstufe ausgerufen hatte.

Augenzeugen berichteten, dass ein Mann am Nachmittag zunächst Passanten auf der Westminster Bridge mit einem Auto vorsätzlich angefahren hat. Er habe sie "umgemäht", erzählten sie. Dabei kamen zwei Menschen ums Leben, mindestens zwanzig wurden verletzt. Laut Aussage eines Arztes im St.-Thomas-Hospital, das direkt an der Westminster Bridge liegt, haben einige der Opfer "katastrophale Verletzungen" erlitten. Es sei nicht auszuschließen, dass die Zahl der Toten steige. Das Auto des Attentäters krachte schließlich in einen Zaun am Parlamentsgelände.

An dem Eingang des Parlaments, den die Abgeordneten benutzen, wurde anschließend ein Polizist mit einer Stich- oder Hiebwaffe so schwer verletzt, dass er wenig später trotz aller Wiederbelebungsversuche starb. Ein Abgeordneter war trotz der Aufforderung der Polizei, sich in Sicherheit zu bringen, zu dem Beamten geeilt, und hatte versucht, dessen Blutungen zu stillen und ihn mit Mund-zu-Mund-Beatmung am Leben zu halten.