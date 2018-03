3. März 2018, 17:03 Uhr Angela Merkel Sie weiß etwas, was du nicht weißt

In den zwölf Jahren ihrer Kanzlerschaft hatte Angela Merkel immer, wenn es eng für sie wurde, einen Trumpf im Ärmel. Ist es jetzt wieder so? Annäherung an eine rätselhafte Frau.

Von Nico Fried , Berlin

Hört das denn nie auf? Am Abend des 11. Februar, eines Sonntags, steht Angela Merkel im Foyer des ZDF-Hauptstadtstudios. Der Druck auf die Kanzlerin ist groß in jenen Tagen. Sie hat einen fertigen Koalitionsvertrag in der Tasche, aber der Unmut schwillt vernehmlich an, vor allem in ihrer CDU. Sie ist ihrem Ziel jetzt so nah. Und doch noch so fern.

Gerade hat Merkel eine Viertelstunde lang Rede und Antwort gestanden. Jetzt sind die Kameras aus. Man könnte meinen, dass die ...