8. März 2018, 20:22 Uhr André Poggenburg von der AfD Verkalkuliert am Aschermittwoch

Der umstrittene Politiker André Poggenburg ist von seinen Ämtern in Fraktion und Landesspitze in Sachsen-Anhalt zurückgetreten. Damit zog er die Konsequenzen aus steigendem innerparteilichen Druck.

Von Sebastian Pittelkow und Katja Riedel, Berlin

Der umstrittene AfD-Politiker André Poggenburg ist am Donnerstag von seinen Spitzenämtern in Fraktion und Landesspitze in Sachsen-Anhalt zurückgetreten. Damit zog Poggenburg die Konsequenzen aus steigendem innerparteilichen Druck. Seine Fraktionskollegen hatten ihm in einer vertraulichen Abstimmung in der vergangenen Woche mit großer Mehrheit ihr Misstrauen bekundet und Poggenburg ein Ultimatum zum Rücktritt gestellt. Als einen der Gründe benannten seine Gegner Poggenburgs radikal rechte und verbal ausfällige Rede am politischen Aschermittwoch, in der er Vertreter der türkischen Gemeinde als "Kümmelhändler" und "Kameltreiber" ...