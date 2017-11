15. November 2017, 11:45 Uhr Afrika Präsident Mugabe steht unter Hausarrest









In Simbabwe hat das Militär die Macht übernommen.

Es handle sich jedoch nicht um einen Putsch, hieß es in einer Ansprache.

Das Auswärtige Amt fordert Deutsche in Simbabwe zur Vorsicht auf.

Präsident Robert Mugabe steht wohl unter Hausarrest.

In Simbabwe ist der Kampf um die Nachfolge des greisen Langzeitpräsidenten Robert Mugabe eskaliert: Das Militär hat nach eigenen Angaben zeitweise die Kontrolle über den Staat übernommen. Panzer haben den Zugang zum Parlament blockiert. Es gelte, eine "sich verschlimmernde politische, soziale und wirtschaftliche" Krise zu überwinden, erklärte Generalmajor Sibusiso Moyo in einer Ansprache im staatlichen Fernsehen. Es handle sich jedoch nicht um einen Militärputsch, betonte er.

Das Militär habe vor, Verbrecher in Mugabes Umfeld zur Strecke zu bringen. Der 93-jährige Mugabe und seine Familie seien in Sicherheit. "Sobald wir unsere Mission erfüllt haben, erwarten wir eine Rückkehr zur Normalität", sagte der General. Inzwischen hat sich der südafrikanische Präsident Jacob Zuma zu Wort gemeldet: Er habe mit Mugabe telefoniert, der ihm habe gesagt, dass er unter Hausarrest stehe. Mugabe habe in dem Gespräch zugleich versichert, dass er wohlauf sei.

Die Armee forderte alle Sicherheitskräfte auf, mit den Soldaten zu kooperieren. Auf Provokationen würde angemessen reagiert werden, warnte er. Alle Soldaten sollten sich umgehend zum Dienst zurückmelden. Der Amtssitz des Präsidenten in Harare und das Parlament waren von Soldaten abgeriegelt. Bereits seit Dienstag war es zu einer verstärkten Militärpräsenz in der Hauptstadt gekommen.

In der Nacht hatte es Augenzeugen zufolge mindestens drei laute Explosionen in der Hauptstadt Harare gegeben, auch Schüsse waren demnach zu hören. Gepanzerte Militärfahrzeuge waren in der Stadt unterwegs.

Das Auswärtige Amt fordert deutsche Staatsbürger angesichts der "bisher ungeklärten Bewegungen militärischen Geräts und Personals" zur Vorsicht auf. Deutsche Staatsangehörige sollten in ihren Unterkünften bleiben, sich von Menschenansammlungen fernhalten und die Lageentwicklung über lokale Medien und die Sicherheitshinweise des Auswärtigen Amtes verfolgen, hieß es. Von Kommentaren zur aktuellen politischen Lage in Simbabwe werde abgeraten - auch über die sozialen Medien.

Auch die Botschaften der USA und Großbritanniens ermahnten ihre Bürger in Simbabwe wegen der unklaren Situation zu großer Vorsicht und forderten sie auf, zu Hause zu blieben. Die US-Botschaft sollte am Mittwoch geschlossen bleiben.

Der Verband der Kriegsveteranen von Simbabwe lobte die Armee für ihr Vorgehen. General Constantino Chiwenga habe eine "unblutige Korrektur eines groben Machtmissbrauchs" vorgenommen, sagte der Chef des Veteranenverbandes, Chris Mutsvangwa. Die Armee werde Simbabwe zu "echter Demokratie" zurückführen und das Land zu einer "modernen Modellnation" machen, sagte er.

Die Lage war am Mittwochmorgen noch unübersichtlich. Insbesondere war zunächst unklar, ob Mugabe oder einzelne Minister vom Militär in Gewahrsam genommen wurden. Mugabe selbst hat sich bislang nicht öffentlich geäußert. Einer seiner Mitarbeiter hatte am Dienstag noch erklärt, der Staatschef gehe wie gewohnt seinen Amtsgeschäften nach.

Die Zuspitzung der Krise ergab sich, nachdem Militärchef General Constantino Chiwenga der Regierung von Langzeitpräsident Mugabe am Montag öffentlich gedroht hatte, die Armee sei angesichts der Krise im Land bereit "einzuschreiten". Die Regierungspartei Zanu-PF erklärte daraufhin am Dienstagabend, die Äußerungen Chiwengas kämen einem Verrat und der Anstachelung zur gewaltsamen Auflehnung gegen die verfassungsrechtliche Ordnung gleich.

Bereits vergangene Woche hatte Mugabe seinen langjährigen Vizepräsidenten Emmerson Mnangagwa gefeuert. Das Militär stand bislang immer stramm hinter Mugabe, doch auch hinter Mnangagwa, der als Verbündeter von Armeechef Chiwenga gilt. Die beiden kämpften mit Mugabe zusammen gegen das weiße Minderheitsregime im damaligen Rhodesien. Sie gelten als entschlossene Widersacher von First Lady Grace Mugabe, 52, die ihrem Mann im höchsten Staatsamt nachzufolgen hofft.

Mugabe wird beim Gehen inzwischen häufig gestützt, bei öffentlichen Auftritten wurde er zuletzt immer wieder schlafend fotografiert. Er hatte angekündigt, sich 2018 um eine weitere Amtszeit zu bewerben. Der New York Times zufolge ist er mit 93 Jahren das älteste Staatsoberhaupt der Welt.