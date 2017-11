15. November 2017, 06:02 Uhr Afrika Militär in Simbabwe übernimmt Kontrolle über den Staat









In Simbabwe hat das Militär die Macht übernommen.

Es handele sich jedoch nicht um einen Putsch, hieß es in einer Ansprache.

Die USA und Großbritannien riefen ihre Bürger in dem Land zur Vorsicht auf.

Das Militär in Simbabwe hat nach eigenen Angaben zeitweise die Kontrolle über den Staat übernommen. Es gehe darum, eine "sich verschlimmernde politische, soziale und wirtschaftliche" Krise zu überwinden, erklärte Generalmajor Sibusiso Moyo in einer Ansprache im staatlichen Fernsehen. Es handle sich jedoch nicht um einen Militärputsch, betonte er. Um Präsident Mugabe herum gebe es Menschen, die soziales und wirtschaftliches Leid im Land verursacht hätten. Diese sollten zur Rechenschaft gezogen werden. Sobald der Einsatz beendet sei, werde erwartet, dass wieder Normalität einkehre. Die Kirchen wurden aufgerufen, für das Land zu beten.

Der Militärvertreter forderte alle Sicherheitskräfte auf, mit dem Militär zu kooperieren. Auf Provokationen würde angemessen reagiert werden, warnte er. Alle Soldaten sollten sich umgehend zum Dienst zurückmelden. In der Nacht hatte es Augenzeugen zufolge zuvor mindestens drei laute Explosionen in der Hauptstadt Harare gegeben, auch Schüsse wurden gehört. Seit Dienstag war es zu einer verstärkten Militärpräsenz in der Hauptstadt gekommen. Die Botschaften der USA und Großbritanniens ermahnten ihre Staatsbürger in Simbabwe wegen der unklaren Situation zu großer Vorsicht und forderten sie auf, zu Hause zu blieben. Die US-Botschaft sollte am Mittwoch geschlossen bleiben.

Die Lage ist noch unübersichtlich. Insbesondere ist noch unklar, ob Mugabe oder einzelne Minister vom Militär in Gewahrsam genommen wurden. Der 93-jährige Mugabe selbst hat sich bislang nicht öffentlich geäußert. Einer seiner Mitarbeiter hatte am Dienstag noch erklärt, der Staatschef gehe wie gewohnt seinen Amtsgeschäften nach.

Die politische Krise in Simbabwe um die Nachfolge des seit 1980 regierenden Mugabe spitzte sich vergangene Woche zu, als Mugabe seinen langjährigen Vizepräsidenten Emmerson Mnangagwa feuerte. Das Militär stand bislang immer stramm hinter Mugabe, doch auch hinter Mnangagwa, der als Verbündeter von Armeechef Chiwenga gilt. Dieser drohte Mugabe damit, das Militär sei bereit "einzuschreiten", um die aktuelle Krise zu beenden.

Militärchef Chiwenga und Vizepräsident Mnangagwa kämpften mit Mugabe zusammen gegen das weiße Minderheitsregime im damaligen Rhodesien. Sie gelten als Kritiker von First Lady Grace Mugabe, die ihrem Mann im höchsten Staatsamt nachzufolgen hofft.

Simbabwe mit seinen etwa 15 Millionen Einwohnern gehört einem UN-Index zufolge zu den ärmsten Staaten der Welt. Mugabe hat die frühere Kornkammer des südlichen Afrikas heruntergewirtschaftet. Das Land hat sich bislang noch nicht von einer schweren Wirtschaftskrise erholt, in Folge derer es 2008 zu einer Hyperinflation und dem Zerfall der Landeswährung kam.