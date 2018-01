21. Januar 2018, 18:30 Uhr Afghanistan Taliban töten Hotelgäste









17 Stunden dauert der Angriff, am Ende sind mindestens 18 Zivilisten tot, unter ihnen vier Afghanen und 14 Ausländer. Einheimische Medien rechnen mit deutlich mehr Opfern.

Bei einem Angriff auf eines der größten Hotels in der afghanischen Hauptstadt Kabul sind mindestens 18 Menschen getötet worden, darunter 14 Ausländer. Sechs von ihnen stammten aus der Ukraine, sagte der ukrainische Außenminister Pawel Klimkin. Als Opfer identifiziert wurden auch zwei Venezolaner und ein Kasache. Sechs Angreifer seien ebenfalls ums Leben gekommen. Die Angreifer hatten am Samstagabend gegen 21 Uhr das Hotel gestürmt, das bei Ausländern und Geschäftsreisenden beliebt ist. Erst mehr als 13 Stunden später, am Sonntagnachmittag, war der letzte Angreifer tot. Die radikalislamischen Taliban bekannten sich zu dem Anschlag. Innenministeriumssprecher Nadschib Danisch sagte, dass es neben den Toten mindestens zehn Verletzte gegeben habe, darunter sechs Sicherheitskräfte. Mehr als 150 Menschen, darunter 41 weitere Ausländer, konnten demnach aus dem Hotel gerettet werden. Viele der ausländischen Toten arbeiteten für die private afghanische Fluggesellschaft KamAir, darunter zwei venezolanische Piloten, die von ihren Angehörigen identifiziert wurden.

Es war zunächst unklar, ob die Liste der Opfer noch länger wird. Augenzeugen und afghanische Medien hatten am Sonntag die offiziellen Zahlen der afghanischen Regierung als weit untertrieben kritisiert. Der Sender Tolo TV meldete etwa unter Berufung auf eine "verlässliche Quelle", es seien etwa 43 Menschen ums Leben gekommen. Afghanische Regierungssprecher sind dafür bekannt, Opferzahlen für die Öffentlichkeit klein zu halten.

Die Angreifer waren am Samstagabend durch die Küche in das Hotel () eingedrungen. Augenzeugen schilderten, wie sie von Tür zu Tür gerannt und gezielt nach Regierungsbeamten und Ausländern gesucht hätten. Dann hätten sie in die Zimmer geschossen. Sie hätten auch im Restaurant auf Gäste gefeuert. TV-Aufnahmen zeigten dramatische Szenen von Hotelgästen, die am Sonntagmorgen offenbar noch dort gefangen waren und versuchten, über Balkone zu entkommen. In einer Bezichtigungsbotschaft der Taliban hieß es, der Angriff sei eigentlich für Donnerstagabend geplant gewesen, aber dann um einen Tag verschoben worden, weil am Donnerstag dort eine Hochzeit stattgefunden habe und man zivile Opfer vermeiden habe wollen.