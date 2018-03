1. März 2018, 18:55 Uhr Afghanistan Taliban reagieren skeptisch

Präsident Ashraf Ghani will die Taliban zu Friedensgesprächen an den Verhandlungstisch holen - doch die Islamisten reagieren zurückhaltend.

Die Taliban haben nach dem Angebot des afghanischen Präsidenten Ashraf Ghani zu Friedensgesprächen kein Interesse an Verhandlungen mit der Regierung in Kabul gezeigt. Zwar stand am Donnerstag zunächst eine formelle Antwort der Islamisten-Gruppe zu dem Angebot noch aus. Allerdings antwortete der Medienvertreter der Taliban auf einen Brief des Magazins The New Yorker, der Gespräche angeregt hatte. Der "Kabuler Prozess" habe nur die Kapitulation der Taliban zum Ziel. Ashraf Ghani hatte den Taliban am Mittwoch im Rahmen einer Friedenskonferenz des Kabuler Prozesses Verhandlungen ohne Vorbedingungen angeboten.