15. Februar 2017, 03:36 Uhr Affäre im Trump-Berater FBI soll Flynn vor mehr als zwei Wochen verhört haben









Das FBI soll Michael Flynn wegen dessen Gesprächen mit dem russischen Botschafter bereits kurz nach Trumps Vereidigung verhört haben.

Am 26. Januar soll dann der Präsident über Diskrepanzen in den Aussagen seines ehemaligen Sicherheitsberaters informiert worden sein.

Unterdessen hat Russland einem US-Regierungsvertreter zufolge ein neues Raketensystem funktionsfähig gemacht.

Präsident Trump fordert von Moskau in der Ukraine-Krise die Rückgabe der annektierten Halbinsel Krim.

Wenn Donald Trump gehofft hatte, mit dem wohl nicht ganz freiwilligen Rücktritt von Michael Flynn sei die Affäre um heikle Telefonate mit Russland beigelegt, wird er nun eines Besseren belehrt. Am Montag machte die Runde, dass der US-Präsident bereits seit mehr als zwei Wochen wusste, dass sein ehemaliger Nationaler Sicherheitsberater über die Gespräche mit dem russischen Botschafter gelogen hatte. Trump soll deshalb bereits in der vergangenen Woche mit der Suche nach einem geeigneten Nachfolger für Flynn begonnen haben. Der Präsident hatte seine Informationen offenbar aus dem Justizministerium: Die Behörde soll Trump nach einem Bericht der New York Times am 26. Januar darüber informiert haben, dass das FBI Flynn in der Sache verhört habe.

Die Vernehmung durch die Bundespolizei fand demnach bereits kurz nach dem 20. Januar statt, dem Tag von Trumps Vereidigung. Über den Inhalt wurde nichts bekannt. Das FBI wollte sich auf Nachfrage nicht zu dem Vorgang äußern. Wie die New York Times weiter berichtet, seien die Beamten jedoch mit dem Eindruck aus dem Gespräch gegangen, dass Flynn nicht ganz offen gewesen sei. Die damalige kommissarische Justizministerin Sally Yates warnte daraufhin das Weiße Haus, dass Trumps Sicherheitsberater angesichts der Diskrepanzen zwischen seinen öffentlichen Äußerungen und den Tatsachen durch Russland erpressbar sein könnte, schreibt die Zeitung. (Yates wurde später von Trump gefeuert, weil sie seinen umstrittenen Einreisestopp nicht unterstützen wollte.)

Flynn soll im Dezember, als weder Trump noch er selbst offiziell im Amt waren, mit Russlands Botschafter Sergej Kisljak über die Aufhebung der US-Sanktionen gegen Moskau gesprochen haben. Etwa zur gleichen Zeit, als der scheidende Präsident Barack Obama neue Strafmaßnahmen gegen Russland verhängte. Im Januar beteuerte dann Vizepräsident Mike Pence öffentlich, dass es bei Flynns Gespräch nicht um die Sanktionen gegangen sei. Dabei bezog sich Pence auf Informationen, die er von Flynn persönlich hatte.

Flynn könnte strafrechtlich verfolgt werden

Der Vizepräsident soll - im Gegensatz zum Präsidenten - erst am 9. Februar von den Unstimmigkeiten im Zusammenhang mit Flynns Einlassungen erfahren haben. Das berichtet die Washington Post. Flynn selbst räumte in seiner Rücktrittserklärung ein, dass er Pence durch seine "unvollständigen Informationen" in Schwierigkeiten gebracht habe. Sollten dem Drei-Sterne-General falsche Aussagen gegenüber dem FBI nachgewiesen werden, könnte er deshalb strafrechtlich verfolgt werden.

In den vergangenen Tage hatten zunächst mehrere US-Zeitungen auf die Vorgänge aufmerksam gemacht. In den Berichten wurden Mitschnitte von Flynns Telefonaten mit Kisljak zitiert. Demnach sicherte Flynn dem russischen Botschafter zu, dass sich die USA mit Trump als Präsident nachsichtiger gegenüber Moskau zeigen würden als unter der Vorgängerregierung.

Dass Flynn nicht der Einzige im Trump-Team war, der Kontakte nach Russland pflegte, ist bekannt. Am Dienstagabend berichtete die New York Times unter Berufung auf hochrangige amerikanische Offizielle, im Jahr vor der US-Wahl hätten mehrere Mitarbeiter und Unterstützer Trumps Kontakt zu russischen Geheimdienstmitarbeitern gehabt. Es gebe allerdings keine Hinweise darauf, dass die Trump-Leute an Wahlmanipulation Russlands beteiligt gewesen seien - möglicherweise hätten die Amerikaner, darunter Geschäftsleute, nicht gewusst, mit wem sie es zu tun hatten.

Regierungssprecher: Trump fordert Rückgabe der annektierten Halbinsel Krim

Trump selbst hatte jüngst in einem Interview mit dem Wall Street Journal angedeutet, dass er die Sanktionen gegen Russland kassieren würde, sollte Moskau Washington bei strategischen Zielen wie dem Anti-Terror-Kampf unterstützen. Doch der Präsident ist mittlerweile bekannt dafür, seine Meinung schnell zu ändern. Am Dienstag drangen bereits ganz andere Töne aus dem Weißen Haus.

Der Sprecher des Präsidenten, Sean Spicer, sagte der Nachrichtenagentur Reuters zufolge bei einem Pressebriefing, dass Trump gegenüber Russland eine klare Haltung in der Ukraine-Frage vertrete. "Präsident Trump hat unmissverständlich deutlich gemacht, dass er von der russischen Regierung erwartet, die Gewalt in der Ukraine zu deeskalieren und die Krim zurückzugeben."

Russland soll neues, funktionsfähiges Raketensystem haben

Etwa zeitgleich wurde bekannt, dass Russland ein neues Raketensystem im eigenen Land stationiert haben soll. US-Geheimdienste gingen davon aus, dass das System im vergangenen Jahr funktionsfähig gemacht worden sei, hieß es von einem amerikanischen Regierungsvertreter, der nicht namentlich genannt werden wollte. Sollte das zutreffen, hätte Moskau einen amerikanisch-russischen Waffenkontrollvertrag aus der Ära des Kalten Krieges verletzt.

Der New York Times zufolge handelt es sich um dasselbe Raketensystem, dass Moskau bereits 2014 getestet haben soll - woraufhin die Obama-Regierung eine Verletzung des sogenannten INF-Vertrag aus dem Jahr 1987 geltend gemacht hatte. Doch anstatt das Projekt in der Testphase auf Eis zu legen, ließ Moskau die Entwicklung offenbar weiter vorantreiben.

Das russische Raketensystem stelle eine bedeutende Bedrohung für die US-Kräfte in Europa und deren Nato-Verbündete dar, teilte der republikanische US-Senator John McCain mit. Putin "teste" Trump, sagte er. Am Mittwoch nimmt US-Verteidigungsminister James Mattis an seinem ersten Nato-Treffen in Brüssel teil. Die Berichte könnten dort zum Thema werden und möglicherweise die amerikanisch-russischen Beziehungen verschlechtern.

Der neue US-Präsident hatte mehrfach erklärt, Washington müsse seine Beziehungen zu Moskau verbessern - er könne aber noch nicht sagen, ob er sich mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin verstehen werde.