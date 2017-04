22. April 2017, 12:44 Uhr AfD-Parteitag in Köln Petry erleidet schwere Niederlage auf AfD-Parteitag









In ihrer Auftaktrede auf dem Parteitag in Köln räumt die AfD-Chefin einen "Fehler" im Umgang mit ihrem Vize ein. Dann kippt die Stimmung.

Von Benedikt Peters , Köln

Frauke Petry erleidet beim Bundesparteitag der AfD in Köln eine schwere Niederlage. Die 600 Delegierten des Parteitags votierten dafür, sich nicht mit dem "Zukunftsantrag" zu befassen, mit dem die AfD-Chefin ihre Partei auf ihren Kurs einschwören wollte.

In dem Antrag hieß es, die AfD solle "den realpolitischen Weg einer bürgerlichen Volkspartei" einschlagen, statt in Fundamentalopposition zu gehen (hier als PDF, ab Seite 7). Dabei geht es allerdings weniger um unterschiedliche politische Inhalte. Es geht vor allem um den Ton, mit dem die AfD ihre Positionen in der Öffentlichkeit vorträgt. Mit der Entscheidung, sich nicht mit dem Antrag zu befassen, wird der seit Langem schwelende Richtungsstreit in der Partei vorerst vertagt.

Petry erwähnte Alexander Gauland in dem Antrag zunächst namentlich. Dadurch hatte Petry in den vergangenen Tagen für großen Unmut in der AfD gesorgt. Verstanden wurde der Passus als Angriff auf Gauland und seine Gefolgsleute, etwa den Thüringer Landeschef Björn Höcke. Höcke sorgt mit seinen Äußerungen immer wieder für Empörung, weil diese häufig an die NS-Rhetorik erinnern. Nachdem Höcke im Januar das Holocaust-Mahnmal in Berlin als "Denkmal der Schande" kritisiert hatte, strengte Petry ein Parteiausschlussverfahren gegen ihn an, das bisher allerdings keinen Erfolg zeigte.

Petry glaubt, dass Aussagen von Parteimitgliedern wie Höcke der Partei dauerhaft schaden und dazu führen, dass die AfD ihr Wählerpotenzial nicht erreicht, wie sie schon vor dem Parteitag via Facebook erklärte.

Am Morgen hatte Petry zunächst versöhnliche Töne angeschlagen. Sie wolle sich "entschuldigen", sagt sie, als sie im Tagungssaal des Kölner Maritim-Hotels ans Mikrofon tritt. Sie habe einen "Fehler" gemacht. Sie wolle den Namen Gaulands aus dem Antrag streichen und erst dann darüber abstimmen lassen. Fast jeder der 600 Delegierten im Saal klatscht. Es ist der Versuch, die Wogen in einer Partei zu glätten, die zuletzt in großem Aufruhr war. Dass der Versuch zumindest zunächst scheitert, zeigt sich, als die Mehrheit im Saal ihren Antrag trotz dieser Ankündigung ablehnt.

Der Bundesparteitag der AfD beginnt mit 15 Minuten Verspätung. Er steht unter besonderer Beobachtung - und zwar in vielerlei Hinsicht. Offiziell geht es der AfD um Vorbereitungen für die Bundestagswahl im Herbst. Sie will über ein Wahlprogramm beraten und darüber, wer die AfD in den Wahlkampf führen soll.

Doch eigentlich geht es um viel mehr. Die Partei steht vor einer Machtprobe, an der sie - so vermuten es zumindest manche Beobachter - möglicherweise zerbrechen kann.

Der Parteitag in Köln lässt sich in seiner Bedeutung mit dem Essener AfD-Parteitag im Juli 2015 vergleichen. Damals verweigerte die Mehrheit der anwesenden Mitglieder dem Parteigründer Bernd Lucke die Gefolgschaft und wählten stattdessen Frauke Petry zur Vorsitzenden. Lucke hatte vor dem Essener Parteitag mit seiner Initiative "Weckruf" für einen moderateren Kurs der Partei geworben, dessen Kern die Kritik am Euro sein sollte. Gegenüber den nationalkonservativen, damals von Petry geführten Mitgliedern konnte er sich nicht durchsetzen. Nach seiner Abwahl in Essen verschwand Lucke aus der Partei und in der politischen Bedeutungslosigkeit.