16. Februar 2018, 18:53 Uhr Äthiopien Rücktritt für Fortschritt

Regierungschef Desalegn geht - um des Friedens willen. Ein historisch einmaliger Vorgang in dem autoritären Staat.

Von Bernd Dörries , Kapstadt

Wenn sein Rücktritt ein Teil der Lösung der Probleme Äthiopiens ist, dann wolle er seinen Beitrag leisten, sagte Hailemariam Desalegn, der Ministerpräsident von Äthiopien am Donnerstag - und reichte seinen Rücktritt ein. Ein historisch einmaliger Vorgang in dem autoritären Staat mit 102 Millionen Einwohnern. "Ich will, dass die von dieser Regierung eingeleiteten Reformen erfolgreich sind", zitierte ihn der staatsnahe Radiosender Fana. "Ich habe meinen Rücktritt erklärt, um nachhaltigen Frieden in meinem Land zu erzielen."

Seit 2015 wird das Land von ...