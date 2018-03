7. März 2018, 19:00 Uhr Ägypten Waschmaschinen für Patronen

Firmen aus der EU liefern Ägypten Anlagen für neue Munitionsfabriken - und nutzen dafür teils Schlupflöcher.

Von Paul-Anton Krüger , Kairo

Patrouille in Kairo. Ägypten ist für Munitionsfirmen ein wichtiger Abnehmer. (Foto: Nariman El-Mofty/AP)

Der französische Mittelständler Manurhin ist eine Firma mit Tradition: 1919 im elsässischen Mühlhausen gegründet, fertigt sie seit 1922 Maschinen zur Herstellung von Munition. Heute ist sie auf diesem Feld Weltmarktführer, die Produktion geht fast ausnahmslos in den Export. Trotzdem muss das Unternehmen bangen, seinen 100. Geburtstag nicht zu erleben. Seit Jahren ist Manurhin wirtschaftlich in Schwierigkeiten, im Juli 2017 wurde nach französischem Recht ein Verfahren zur Abwendung der Insolvenz eingeleitet.

Offenkundig konnte es sich Manurhin nicht leisten, einen seiner wichtigsten Kunden zu verlieren: Ägypten. Und so lieferte man laut Recherchen des französischen Internetportals Orient XXI und der Süddeutschen Zeitung unbeeindruckt von allen politischen Umbrüchen am Nil auch nach 2011 Produktionslinien für Munition verschiedenster Kaliber zwischen 7,62 und 40 Millimeter an zwei Firmen in Kairo, die der Armee und dem Ministerium für militärische Produktion unterstehen. Selbst nach der gewaltsamen Niederschlagung von Protesten durch die Sicherheitskräfte 2013 gingen die Lieferungen weiter - bis heute.

Frankreich billigte die Exporte, obwohl Sicherheitskräfte in Kairo Hunderte Menschen getötet hatten

Daran beteiligt: die deutsche Firma Fritz Werner aus Geisenheim, in diesem Fall Partner Manurhins, sonst der wichtigste Konkurrent in Europa. In seiner Selbstdarstellung bezeichnet sich Fritz Werner als "ethisch arbeitendes Unternehmen". Tatsächlich haben mutmaßlich weder Manurhin noch Fritz Werner bei den Geschäften geltende Gesetze verletzt. Der Fall zeigt jedoch, wie politische Willfährigkeit und rechtliche Schlupflöcher Exportkontrolle und entsprechende gemeinsame Positionen auf EU-Ebene ad absurdum führen.

Manurhin hatte 2008 und 2010 noch mit dem später gestürzten Diktator Hosni Mubarak den Bau von Munitionsfabriken in Ägypten vereinbart; der Wert der Aufträge liegt bei einem mittleren zweistelligen Millionenbetrag. 2013 ist Ägypten Manurhins wichtigster Kunde - das Jahr, in dem die Sicherheitskräfte bei der gewaltsamen Auflösung zweier Protestlager der Muslimbrüder in Kairo laut Menschenrechtlern mehr als 800 Menschen töteten.

Der deutsche Zulieferer hatte da schon Probleme: In einem Brief vom November 2012, den Orient XXI und die SZ einsehen konnten, schreibt Geschäftsführer Detlev Jansen an Manurhin, man habe von der Bundesregierung "keine Verlängerung der Ausfuhrgenehmigungen" erhalten, die für die ursprünglich angefragte Lieferung von elf Maschinen erforderlich gewesen wären. Dabei handelte es sich etwa um spezielle Pressen, die aus Blechen Patronenhülsen formen. Als mögliche Ursache nennt er die "politischen Probleme seit 2011".

Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle stellt dies indirekt in Abrede und teilt mit, dass es "seit 2005 keine Ausfuhrgenehmigungen für die Errichtung von Anlagen zur Munitionsproduktion in Ägypten" erteilt habe, auch nicht via Frankreich. Manurhin und Fritz Werner kamen überein, dass die Deutschen vier Maschinen liefern würden, die nicht genehmigungspflichtig sind. Laut der Firma handelte es sich um Waschmaschinen und Öfen.

Der französische Zoll hielt zwar im Sommer 2013 eine Lieferung von Manurhin-Maschinen nach Ägypten an. Wenig später, am 21. August, beschließen die EU-Außenminister, dass alle Exportgenehmigungen für Güter ausgesetzt werden, die zur Unterdrückung in Ägypten benutzt werden könnten, und alle entsprechenden Genehmigungen zu überprüfen. Einige Tage danach aber gibt die zuständige interministerielle Kommission in Paris die angehaltene Lieferung von Manurhin frei - und erteilte laut der Firma auch alle anderen nötigen Genehmigungen. Die Maschinen seien ja keine direkte Bedrohung für die Bürger.

Die Firma Fritz Werner wusste, wo ihre Maschinen eingesetzt werden würden. Eine Auffangregelung im deutschen Recht gibt es aber nur, sofern die Güter mit Wissen des Exporteurs in Verbindung mit Massenvernichtungswaffen verwendet oder in ein Land geliefert werden, das einem Waffenembargo unterliegt. So waren dank der Lieferungen aus Frankreich und Deutschland zwei neue, komplette Produktionslinien für die Kaliber 7,62 Millimeter und neun Millimeter Ende 2017 in Ägypten einsatzbereit - typisch für die Verwendung in Kalaschnikow-Sturmgewehren und Handfeuerwaffen.