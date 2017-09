21. September 2017, 15:18 Uhr Vereinte Nationen Washington stimmt gegen den Rest der Welt









In der Generalversammlung hat jedes UN-Mitglied eine Stimme.

Eine SZ-Datenauswertung zeigt: Die USA lehnen immer mehr Beschlüsse der Versammlung ab, während der Rest der Welt immer häufiger zustimmt.

Die Vereinigten Staaten isolieren sich vor allem in der Entwicklungspolitik.

Von Benedict Witzenberger (Grafik) und Jana Anzlinger (Text)

"Rocket Man", "Schurkenstaat", "Hundegekläff": Zwischen den USA und sowohl Iran als auch Nordkorea fliegen die Fetzen - und das am Rande der Generaldebatte der UN-Vollversammlung. Dabei soll das Mitgliedertreffen der Vereinten Nationen eigentlich der Völkerverständigung dienen.

Stattdessen drohte US-Präsident Donald Trump in seiner Rede, Nordkorea vollständig zu zerstören und könnte nun den Atom-Deal mit Iran aufkündigen. Bei seiner Ansprache vor der Vollversammlung kritisierte er die Vereinten Nationen als zu bürokratisch und zu lasch gegenüber autoritären Regimen. In einem seiner Tweets vom Dezember hatte der US-Präsident noch formuliert, die Organisation sei ein "Club", in dem Diplomaten "zusammen sein, plaudern und Spaß haben" wollten.

Zu der Veranstaltung sind Vertreter der 193 UN-Mitgliedstaaten nach New York gereist. Bei dem Treffen im UN-Hauptquartier hat jedes Land Gelegenheit, seine Position zu relevanten Fragen vorzustellen. Neben den Reden im Plenum besprechen Mitglieder in kleinen Gruppen spezifische Probleme. Die Generalversammlung stimmt über den UN-Haushalt ab - und über mehr als 100 andere Beschlüsse pro Jahr. Im Gegensatz zu denen des Sicherheitsrats sind ihre Resolutionen aber nicht bindend.

Der Sicherheitsrat mit seinen 15 Mitgliedern gilt als mächstigstes UN-Organ. Was er beschließt, wird bindend für alle Mitgliedsländer. Die fünf ständigen Mitglieder USA, Russland, China, Frankreich und Großbritannien dürfen bei allem, was ihnen nicht passt, ihr Veto einlegen.

Im Gegensatz dazu hat in der Vollversammlung jedes Land eine Stimme, unabhängig von Bevölkerungszahl, Atomwaffenbesitz oder Bruttoinlandsprodukt. Die Weltmacht USA hat also formell gesehen genauso viel Einfluss wie Deutschland, Singapur oder Mikronesien.

Trump und seine Botschafterin Nikki Haley könnten sich bei dem Treffen am East River in New York als Außenseiter fühlen. "Die USA sind in der Generalversammlung häufig isoliert", sagt Diana Panke. Die Freiburger Professorin erforscht das Abstimmungsverhalten der 193 Länder. Daten zu allen Resolutionen seit 1946 geben der Forscherin Recht.

Die USA entfernen sich immer weiter vom Durchschnitt

Die USA stimmen Resolutionen immer seltener zu - 2015 hat nur Israels Vertreter häufiger als die Amerikanerin Samantha Power Vorschläge abgelehnt oder sich enthalten. Alle anderen Diplomaten, Politiker und Abgesandten, die die Mitgliedstaaten repräsentieren, nehmen mindestens jeden vierten Vorschlag an, manche sogar jeden. Die USA nehmen nicht einmal jeden fünften Vorschlag an.

Warum verhält sich Washington immer ablehnender? Und warum stimmt der Rest der Welt immer mehr zu?

Während des Kalten Kriegs sollte die Generalversammlung gewährleisten, dass die beiden Blöcke zumindest miteinander sprachen. Ihre Beschlüsse waren allerdings in Ost und West gespalten: Wer sich nicht enthielt, stellte sich hinter die Position der Sowjetunion oder der USA. Das begann sich schon in den 1980er Jahren zu ändern. Nach der Auflösung der Sowjetunion war das Blockdenken schließlich nicht mehr relevant.

Heute spielt Konsens eine wichtige Rolle, sagt Forscherin Panke. "Es reicht zwar eine einfache Mehrheit, aber wer eine Resolution einbringt, will, dass so viele wie möglich sie mit ihren Stimmen unterstützen." Deswegen würden Texte in Vorabsprachen schon so formuliert, dass nicht die wenigen Supermächte, sondern möglichst viele Länder der Erde einverstanden sind. "Das Gros der Vorschläge kommt aus einer Gruppierung von 134 Entwicklungs- und Schwellenländern", hat Panke beobachtet. Diese Länder hätten ganz andere Interessen als die USA.

Besonders kritische Themen: Kolonialismus, Menschenrechte und Palästina

Die Regierungen der früheren Präsidenten George W. Bush und Barack Obama waren mit fast keinem Vorschlag zur Unterstützung ehemaliger Kolonien einverstanden. Offenerer zeigte sich Obama für Vorschläge zu wirtschaftlicher Entwicklung, Abrüstung und Atomwaffen. Dem Thema Menschenrechte scheinen die USA, eine der größten und ältesten Demokratien der Welt, offenbar kritisch gegenüberzustehen.

Pankes Erklärung klingt zunächst eigenartig: "Menschenrecht ist nicht gleich Menschenrecht." Sie meint damit, dass in vielen Resolutionen das Recht auf Entwicklung als Menschenrecht gilt. "Und damit verbunden ist die Forderung, dass reiche Staaten bedürftige Länder finanziell unterstützen. Das stößt in den USA innenpolitisch auf starken Widerstand", erklärt Panke.

Nikki Haley, die Trump zur UN-Botschafterin ernannt hat, will diesen Widerstand nach eigener Aussage überwinden: "Ich wusste vorher nicht viel über die UN. Aber ich wusste: Mein Job ist vor allem, dem amerikanischen Volk zu zeigen, warum die UN wichtig sind", sagte sie einer CNN-Reporterin. Sie betonte aber, sie sehe die Vollversammlung als richtigen Ort, um die Interessen der USA außenpolitisch zu vertreten. In seiner Rede vor der Vollversammlung am Dienstag sagte Präsident Trump, er "werde Amerika immer an die erste Stelle setzen", wolle "nicht länger augenutzt werden" und werde keine "einseitigen Deals" mehr eingehen.

Eines von Haleys erklärten Zielen ist, gegen die "antiisraelische" Politik der Versammlung vorzugehen. Die USA waren seit Jahren mit keiner Resolution zum Palästinakonflikt mehr einverstanden.

Deutschland stimmt immer mehr Beschlüssen zu

Deutschland stimmt seit Ende des Kalten Krieges immer mehr Beschlüssen zu. "Die Mitgliedstaaten der EU arbeiten eng zusammen. Die sprechen normalerweise alle 28 mit einer Stimme", sagt Politikwissenschaftlerin Panke. Unter Deutschen sei die Bereitschaft, den Völkern anderer Länder mit Staatsgeld zu helfen größer als unter Amerikanern. Deutschlands Ständiger Vertreter Harald Braun bejahte 2015 im Namen der Bundesrepublik die meisten Ideen, vor allem die zu Menschenrechten, Entwicklung und Kolonialismus.

Der Diplomat Christoph Heusgen, der Deutschland nunmehr vertritt, wird ähnlich abstimmen wie sein Vorgänger Braun - es sei denn, eine neue Bundesregierung ändert den entwicklungspolitischen Kurs des Landes dramatisch. Heusgen schätzt jedenfalls neben den offiziellen Beschlüssen genau das an den Vereinten Nationen, was Trump an ihnen verachtet: dass alle zusammensitzen und reden. Wenn es die Vollversammlung nicht gäbe, sagte er zu Beginn des diesmaligen Treffens, "dann müsste man sie erfinden, damit Leute eine Möglichkeit haben, miteinander zu sprechen".