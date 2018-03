3. März 2018, 21:52 Uhr Abstimmung über große Koalition Scholz: "Sehr, sehr hohe Beteiligung" bei SPD-Mitgliederentscheid

Es wird ausgezählt: Andrea Nahles, Olaf Scholz and Lars Klingbeil (stehend, v.r.) am Samstagabend im Willy-Brandt-Haus.

Hunderttausende SPD-Mitglieder haben sich offenbar an der Abstimmung über eine künftige große Koalition beteiligt. Dies signalisierte der kommissarische Parteichef Olaf Scholz.

Die ausgefüllten Abstimmungszettel werden nun ausgezählt. Das soll bis tief in die Nacht dauern.

Die Ergebnisse des Votums sollen am Sonntag um 9 Uhr bekannt gegeben werden.

Selten ist ein Post-Lkw so gut abgesichert worden, selten so oft abgelichtet. Die Polizei hat vor dem Willy-Brandt-Haus alles abgesperrt, als der gelbe Lastwagen um 16.51 Uhr vorfährt. An Bord, eingeschweißt in dutzenden roten Boxen: die Abstimmungsbriefe von Hunderttausenden Genossen, die über den Eintritt der SPD in eine große Koalition entscheiden.

Die Auszählung soll die ganze Nacht andauern. Zum Einsatz kommen nun zwei Hochleistungsschlitzmaschinen, die 20 000 Briefe pro Stunde öffnen können. 120 Parteimitglieder helfen beim Zählen; damit nichts nach außen sickert, müssen sie ihre Handys abgeben. Das Ergebnis soll am Sonntagmorgen um 9 Uhr bekannt gegeben werden. Erwartet wird eine knappe Entscheidung. Sollte die sozialdemokratische Basis mehrheitlich Ja sagen zum Koalitionsvertrag, steht einer neuen Regierungskoalition aus SPD, CDU und CSU nichts mehr entgegen.

Fest steht schon jetzt: Viele der exakt 463 723 stimmberechtigten SPD-Mitglieder haben tatsächlich abgestimmt. "Wir wissen schon jetzt, dass es eine sehr, sehr hohe Beteiligung gegeben haben wird", sagte der kommissarische Parteichef Olaf Scholz am Samstag kurz vor einer Vorstandsklausur seiner Partei in Berlin.

Unabhängig vom Ausgang des Votums will die Partei mit ihrem Führungstreffen nach Angaben von Fraktionschefin Andrea Nahles ein Signal geben, dass die Debatte über die Erneuerung der Partei nun beginne. "Ich bin natürlich auch ein bisschen gespannt, wie das Ergebnis ist", räumte sie ein. "Es wird doch hoffentlich kein negatives Ergebnis geben".

Scholz sagte, das Ergebnis werde auf jeden Fall dazu beitragen, dass die SPD geschlossen weitergehe. Unglaublich viele Mitglieder hätten sich an der Debatte über den Koalitionsvertrag mit den Unionsparteien beteiligt, "das führt zusammen". Mit Blick auf die Entscheidung der Mitglieder sprach der kommissarische SPD-Chef von einem wichtigen Wochenende für die SPD. Die Partei habe seit Anfang vergangenen Jahres rund 50 000 neue Mitglieder gewonnen. "Deshalb ist die SPD unverändert eine sehr kräftige Volkspartei", sagte Scholz.

Nahles unterstrich, es sei ihr wichtig, dass die SPD Raum schaffe für wichtige Zukunftsdebatten. Dieser Prozess beginne mit der aktuellen Klausur. Die SPD wolle sich auf "Herz und Nieren" prüfen, ob ihre politische Antworten noch für die Zukunft ausreichten, sagte die designierte Parteivorsitzende.