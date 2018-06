12. Juni 2018, 20:21 Uhr Abstammungsrecht Stiefmütterlich

Es ist eine verbliebene Ungerechtigkeit im liberalisierten Familienrecht: Kinder, die mit in eine Homo-Ehe gebracht werden, sind nicht automatisch auch Kinder des Partners, sondern müssen adoptiert werden. Das soll sich ändern.

Von Ulrike Heidenreich

Als der Bundestag vor knapp einem Jahr die Ehe für alle beschlossen hatte, war der Jubel groß. Lesbische und schwule Paare haben nun seit Oktober 2017 per Gesetz die gleichen Rechte wie heterosexuelle Paare - allerdings nur, was das Eherecht betrifft. Das Abstammungsrecht aber ist noch nicht angeglichen. Die Bundestagsfraktion der Grünen will nun nacharbeiten: Denn Mutter eines Kindes ist weiterhin nur die Frau, die das Kind geboren hat, nicht aber ihre lesbische Ehepartnerin.

"Die aktuelle Rechtslage diskriminiert Kinder, die ...