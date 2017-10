8. Oktober 2017, 10:24 Uhr 25. Todestag Was die SPD von Willy Brandt lernen kann









Feedback

Die Sozialdemokraten brauchen keine Personalrochade, sie brauchen eine Vision. Gedanken zum 25. Todestag des großen Vorsitzenden.

Von Lars Langenau

Die SPD bei 20,5 Prozent, die SPÖ eine Woche vor der Wahl in Österreich im freien Fall, die einst stolzen Sozialisten in Frankreich unter zehn Prozent - und selbst in Skandinavien hat sie in den vergangenen Jahren an Bedeutung verloren: Was bräuchte die (europäische) Sozialdemokratie gerade dringender als einen wie Willy Brandt?

Heute vor 25 Jahren starb der erste sozialdemokratische Bundeskanzler in seinem Haus in Unkel in Rheinland-Pfalz. Damals, am 8. Oktober 1992, war nicht abzusehen, dass eine Figur wie der Friedensnobelpreisträger von 1971 und Kopf der deutschen, ja internationalen Sozialdemokratie einmal so sehr fehlen würde.

Brandt war ein Ausnahmepolitiker. Einer, der im Widerstand gegen die Nazis war und sich später mit einem ehemaligen NSDAP-Mitglied an der Spitze in der Regierung wiederfand. Einer, der im Exil in Norwegen und Schweden die sozialdemokratisch geprägten Staaten kennen- und schätzen gelernt hatte und viele Ideen importierte. Einer, der mit 47 Jahren im Bundestagswahlkampf 1961 gegen den 85-Jährigen Konrad Adenauer eine Zeit des Aufbruchs verkörperte.

Als Außenminister einer großen Koalition verlor Brandt auch im zweiten Anlauf 1965 mit 39,3 Prozent erneut gegen die Union, 1969 trat er dann zum dritten Mal an - und wurde Chef der ersten sozialliberalen Koalition. Brandt wurde der Kanzler, der mit dem Kniefall von Warschau das "andere Deutschland" verkörperte und mitten im Kalten Krieg den "Wandel durch Annäherung" versuchte.

Brandt, der Weltpolitiker

1972 wurde die SPD unter ihm mit 45,8 Prozent der Stimmen erstmals knapp zur stärksten Fraktion im Bundestag. Brandt wurde zwar schon ein Jahr später als Kanzler durch den Ost-Spion Günter Guillaume zu Fall gebracht. Aber Brandt war ein Weltpolitiker, machte auch als SPD-Chef weiter, setzte sich schon frühzeitig mit seiner Nord-Süd-Kommission für andere, gerechte Handelsbeziehungen mit Afrika ein und sah die heutigen Wanderungsbewegungen voraus.

Von 1964 bis 1987 war Brandt Vorsitzender der ältesten deutschen Partei - und von 1976 bis zu seinem Tod auch Chef der Sozialistischen Internationale (SI), die heute nur noch ein Schatten ihrer selbst ist und aus der sich die SPD unter der Verantwortung von Sigmar Gabriel längst verabschiedet hat. Brandts Mitstreiter und Stellvertreter in der SI waren so illustre Figuren wie François Mitterand, Bruno Kreisky, Olof Palme und Jitzchak Rabin. Heute sind die Namen der Chefs der sozialdemokratischen Parteien Frankreichs, Österreich, Schwedens oder Israels sehr viel weniger bekannt.

In Deutschland ist das Martin Schulz, der vor genau zwei Wochen das größte Wahldebakel seiner Partei in der Nachkriegsgeschichte zu verantworten hatte. Der Slogan "Mehr Gerechtigkeit" verfing nicht. Schulz' eigentliches Thema Europa fasste er aufgrund falscher Ratgeber fast gar nicht an, obwohl in Frankreich Emmanuel Macron selbst ohne gefestigte Parteistrukturen damit einen beeindruckenden Wahlsieg einfahren konnte. Dabei hatte man gerade von Schulz, dem einstigen toughen EU-Parlamentspräsidenten, der in diesem Amt die Rechten so oft in die Schranken verwiesen hatte, einen funktionierenden, zündenden Entwurf für die Vereinigten Staaten von Europa erwartet.

Doch was machte Schulz noch am Abend der krachenden Niederlage? Unter dem Jubel der Parteimitglieder erklärte er, die SPD gehe - Staatsverantwortung hin oder her - in die Opposition. Was sie da eigentlich will, das soll nun eine Reihe von Veranstaltungen der eh schon dünn gewordenen Partei klären. Eine kraftvolle Zukunftsvision allerdings blieb schon in der jüngsten Oppositionszeit der SPD zwischen 2009 und 2013 aus, als Kanzlerin Angela Merkel gemeinsam mit der FDP regierte.