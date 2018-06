28. Juni 2018, 18:44 Uhr Zum Tod von Joe Jackson Abschied vom Musik-Tycoon

Für die einen ist er eine Ikone, für die anderen ein Gewalttäter. Der Vater von Michael Jackson schlug und drillte seine Kinder ohne Reue zum Erfolg - und twitterte vor seinem Tod Sonnenuntergänge.

Von Jakob Biazza

Man muss aushalten, dass auch der Tod die Ambivalenz nicht auflöst. Dass also einer, der nicht mehr ist, für die einen in der Erinnerung eine Ikone bleibt und für die anderen eher ein Gewalttäter. Und man muss wohl auch aushalten, dass beide Seiten recht haben können, ohne dass es irgendeine goldene Mitte gäbe, in der sich die Positionen treffen könnten.

Die eindeutig positiven Positionen zum Musikmanager und Überpatriarchen Joe Jackson kamen, nachdem sein Tod am Mittwochabend bekannt geworden war, schnell über Twitter. Enkel Randy Jr. bezeichnete ihn dort als "König, der alles möglich machte". Prince Jackson, der Sohn von Michael Jackson und Debbie Rowe, teilte mit, Joe Jackson werde immer ein "Beispiel für reine Willenskraft und Hingabe" sein. Es ist wohl kein Zufall, dass das alles eher nach der Zuneigung zu halb verehrten, halb gefürchteten Unternehmenstycoons klingt. Nicht nach der Liebe für einen Großvater. Familie war für diesen Joe Jackson schließlich immer auch ein Unternehmen.

Die Geschichte des Tycoons, geboren vermutlich am 26. Juli 1928 in Fountain Hill, Arkansas, beginnt auf einem Kran der Firma US Steel Corporation - und ist zunächst eine des Scheiterns. Mitte der Fünfziger hatte Jackson mit großen Ambitionen eine Band gegründet, mangels Erfolg aber bald aufgelöst. Ein Kran kann ein sehr enger Arbeitsplatz für einen Mann mit Ambitionen sein. Und Enge ein teuflischer Antrieb. Als Jackson musikalisches Talent bei seinen Söhnen ausmachte, meldete er sie bei Wettbewerben an - erst als Trio, dann als Jackson Five. Ungefähr da kamen der Drill - und die Schläge. In seiner Autobiografie schreibt Michael: "Wenn du einen Fehler gemacht hast, wurdest du verprügelt. Manchmal mit einem Rohrstock, manchmal mit einem Gürtel." Schwester La Toya berichtete sogar von sexuellem Missbrauch, zog die Vorwürfe später aber zurück.

Der Drill raubte den Kindern die Kindheit - und brachte extrem Erfolge: Insgesamt verkaufte das Familienimperium mehr als 100 Millionen Alben. Angeblich werden mit den Namen Jackson Five und The Jacksons noch immer bis zu 50 Millionen Dollar verdient - jährlich. In einem damals noch deutlich weißeren Amerika eine solche Macht zu werden, ist ein Akt gewaltiger Selbstermächtigung. Wenn die im doppelten Sinn sehr grausige Phrase also stimmt, dass nur unter Druck Diamanten entstehen, war Joe Jackson ein begnadeter Edelsteinproduzent.

Aber eben auch ein uneinsichtiger Menschenschinder. Schläge mit dem Riemen habe es gegeben, räumte er vor ein paar Jahren ein. Seine Arme waren dabei verschränkt wie oft bei Menschen, die Stolz zeigen wollen, aber nur noch Trotz ausstrahlen. Aber seine Kinder hätten sich immerhin stets gut benommen und seien "nie im Gefängnis" gewesen.