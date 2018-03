17. März 2018, 14:09 Uhr Winterwetter Bahn stellt Zugverkehr in Leipzig und Halle ein

Winterchaos in Leipzig: Fahrgäste, darunter viele Besucher der Buchmesse, stehen dicht gedrängt an einer Haltestelle der Straßenbahn vor dem Leipziger Hauptbahnhof.

Wegen heftiger Schneefälle hat die Deutsche Bahn die Hauptbahnhöfe von Leipzig und Halle gesperrt.

In Leipzig kommt es außerdem zu Beeinträchtigungen des S-Bahn-Verkehrs zum Messegelände, wo derzeit die Buchmesse stattfindet.

Die Bahn bemüht sich, Besucher der Buchmesse mit Bussen zum Gelände zu bringen.

In Teilen Norddeutschland führen Winterwetter und Sturm zu Ausfällen im Fährverkehr.

Nach heftigem Schneefall hat die Deutsche Bahn den Zugverkehr in den Hauptbahnhöfen von Leipzig und Halle komplett eingestellt. Die in den Städten stehenden Züge konnten die Bahnhöfe am Mittag nicht mehr verlassen, wie eine Bahnsprecherin mitteilte. Andere Züge fahren an Halle und Leipzig vorbei.

Wegen eingefrorener Weichen und Schneeverwehungen musste der gesamte Leipziger Hauptbahnhof gesperrt werden - das hat auch Folgen für den S-Bahn-Verkehr zum Messegelände, wo derzeit die Leipziger Buchmesse stattfindet. Die Bahn bemüht sich, Besucher der Buchmesse mit Bussen zum Gelände zu bringen. Dies sei aber ebenfalls schwierig, da es wegen des Winterwetters auch im Straßenverkehr stockt, sagte die Bahnsprecherin.

Die Leipziger Buchmesse selbst ist trotz Schneefalls und Verkehrschaos mit vielen Besuchern in die zweite Halbzeit gestartet. Trotz der erschwerten Anreise werden bis zum Sonntag etwa 300 000 Besucher erwartet.

Auch andere Teile Deutschlands wurden von dem Wetterumbruch überrascht. Glatte Straßen und Schnee haben in Niedersachsen zu vielen Verkehrsunfällen geführt. Wegen des Winterwetters und teils zu hoher Geschwindigkeit kamen zahlreiche Autos von der Straße ab, wie die Polizei mitteilte. In den meisten Fällen seien die Unfälle allerdings glimpflich ausgegangen. Im Harz kam es nach starkem Schneefall zu mehreren Unfällen. Auf dem 1141 Meter hohen Brocken wuchs die Schneedecke auf 1,30 Meter an, die gefühlte Temperatur lag bei minus 42 Grad Celsius, wie ein Mitarbeiter der dortigen Wetterwarte sagte.

Winterwetter und Sturm beeinträchtigten auch den Verkehr in Norddeutschland. In Hamburg musste ein Zug mit etwa 140 Reisenden wegen einer beschädigten Oberleitung kurz vor dem Hauptbahnhof evakuiert werden. Wegen Sturms wurden Fähren von Rostock zum dänischen Gedser sowie nach Hiddensee abgesagt. Die Insel ist nur noch per Hubschrauber erreichbar. Auch an der schleswig-holsteinischen Nordseeküste fielen zahlreiche Fähren aus. Das 300 Meter lange Kreuzfahrtschiff "Aidaperla" mit 3000 Passagieren an Bord konnte wegen des Sturms den Hamburger Hafen am Morgen nicht anlaufen.

In Hamburg berichteten Feuerwehr und Polizei von insgesamt etwa 70 sturmbedingten Einsätzen zwischen Freitagmorgen und Samstagvormittag. Dabei handelte es sich in erster Linie um herabfallende Dachziegel, Bauzäune sowie Bäume und Äste. In der Hamburger Innenstadt fiel am Morgen eine Glaskuppel aus dem siebten Obergeschoss auf ein Auto, verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. In Schleswig-Holstein meldeten die Regionalleitstellen weit mehr als hundert wetterbedingte Einsätze zwischen Freitag und Samstag. Auch dort ging es vor allem um abgebrochene Bäume und Äste. Vereinzelt kam es auf glatten Straßen zu Unfällen mit Blechschäden, verletzt wurde dabei niemand.